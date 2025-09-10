Adiós, Noche: La Casa de los Famosos México inaugura el "Cuarto Eclipse"

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México está a punto de llegar a su final y con ello se empiezan a ver cambios dentro del reality. Tras la reciente eliminación de Facundo, se vivió un giro inesperado, el cual fue el cierre definitivo del cuarto noche, uno de los espacios que desde el inicio había marcado la estrategia y convivencia de los participantes.

A partir de esta semana, los concursantes se mudaron a un nuevo cuarto que ya tiene nombre oficial: "Eclipse".

¿POR QUÉ QUITARON EL CUARTO NOCHE?

El cambio se dio luego de la prueba del líder de la semana 7, donde Aldo de Nigris, Abelito y el Guana resultaron finalistas; sin embargo, fue hasta el siguiente día que se descubrió quién se convertiría en el ganador.

El día lunes, Guana obtuvo la "Moneda del Destino", lo que le otorgó una decisión clave: cerrar para siempre una de las habitaciones.

Después de unos segundos de reflexión, Guana anunció que el cuarto Noche sería clausurado, obligando a todos los habitantes a empacar y mudarse de inmediato al cuarto Día. Sin embargo, este también dejaría de existir con ese nombre, pues ahora debía renovarse.

Además de ser el encargado de cerrar una de las dos habitaciones, el comediante obtuvo nuevamente el liderazgo.

Antes del cambio, en el cuarto Noche permanecían seis habitantes: Aaron, Aldo de Nigris, Abelito, Alexis Ayala, Mar Contreras y Elaine, quien había cambiado de habitación hace algunas semanas. Por su parte, en el cuarto Día estaban solamente tres integrantes: El Guana, quien ocupó el lugar de Elaine, Shiky y Dalilah Polanco.

LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO INAUGURA EL "CUARTO ECLIPSE"

Como parte de la interacción con la audiencia, la producción abrió votaciones para que los televidentes eligieran el nombre del nuevo espacio. Entre las opciones estaban Atardecer, Crepúsculo y Eclipse, resultando ganador este último.

Durante la gala del 9 de septiembre, la conductora Odalys Ramírez anunció oficialmente la inauguración del "Cuarto Eclipse", en el que convivirán los nueve famosos que continúan en competencia.

Con esta decisión, la dinámica del reality entra en una nueva etapa, donde la estrategia, la convivencia y la relación entre los concursantes se verán obligadas a adaptarse al nuevo espacio compartido.