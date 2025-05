Abuchean a Luis R. Conriquez por no cantar corridos en la Feria del Caballo en Texcoco

La presentación del cantante de regional mexicano Luis R. Conriquez en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2025 terminó en un caos total, luego de que se registraran destrozos y conatos de enfrentamiento dentro del Palenque.

El incidente ocurrió cuando el intérprete notificó a los asistentes sobre la prohibición de cantar corridos que realizan apología del delito, en cumplimiento con las disposiciones emitidas por autoridades del Estado de México para evitar la promoción de los llamados "narcocorridos".

La respuesta del público fue inmediata: al unísono, comenzaron los abucheos y las exigencias para que el artista interpretara corridos. Sin embargo, Luis R. Conriquez se mantuvo firme en su decisión y abandonó el escenario tras expresar: "me voy para la casa mejor, si me gritan me voy".

PÚBLICO PROVOCA DESTROZOS DURANTE PRESENTACIÓN DE LUIS R. CONRIQUEZ

en el Palenque de la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2025, durante la presentación del cantante Luis R. Conriquez. Según testigos, la situación se desató tras la negativa del artista a interpretar corridos bélicos, lo que provocó descontento entre los asistentes.

La negativa a complacer al público desató la furia de los asistentes, quienes lanzaron botellas de cerveza y sillas hacia el escenario, además de provocar destrozos a los instrumentos musicales. Ante la situación, los organizadores y elementos de seguridad desplegaron un operativo para desalojar el recinto.

Videos difundidos en redes sociales muestran que personal de seguridad privada golpeó y detuvo a varios asistentes que causaron daños, incluyendo a una mujer que fue agredida físicamente.

LUIS R. CONRIQUEZ DICE QUE DEJARÁ DE HACER CORRIDOS

Hasta el momento, Luis R. Conriquez no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido. Sin embargo, antes del evento ya había anunciado en sus redes sociales su decisión de acatar las normas gubernamentales:

"Hay mucha gente que no entiende, piensan que uno viene a poner las reglas, pero la verdad es esa: que no va a haber corridos en los eventos de aquí pa' delante en cualquier artista, plebes. Ánimo, los quiero mucho; la gente que nos quiere y nos ve bien hasta con bachatas nos va a seguir".

Esta no fue la primera vez que el cantante aplicó esta medida. Previamente, durante su show en la Expo-Feria Regional Tejupilco 2025, también evitó cantar narcocorridos debido a las reglas gubernamentales, aunque lamentó no poder interpretar sus temas más populares:

"Vinieron a verme a mí y yo también me siento mal por no cantarles lo que ustedes quieren, pero a la v... todo bien, pa' adelante, puro pa' adelante".

ÉXITO DE LUIS R. CONRIQUEZ EN EL REGIONAL MEXICANO

Luis R. Conriquez es ampliamente conocido en el mundo del regional mexicano, particularmente por canciones como "Le Apodan El Fresa", que interpreta junto a Los Tucanes de Tijuana y que hace alusión a actividades criminales de líderes de la Familia Michoacana.

La vigilancia en conciertos masivos en el Estado de México se ha intensificado, luego de que la Secretaría de Seguridad estatal girara oficios a los municipios de Tejupilco, Texcoco y Metepec, exhortando a evitar cualquier forma de apología del delito en ferias y eventos masivos. De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, quien incurra en esta falta puede ser sancionado con hasta seis meses de prisión y multas de hasta sesenta días de salario mínimo.

Hasta el momento, la Feria Internacional del Caballo no ha emitido un comunicado oficial sobre los incidentes registrados durante la presentación de Luis R. Conriquez.