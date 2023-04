A Belinda le da risa que se hagan tatuajes en su honor; así lo dijo | VIDEO

Las relaciones sentimentales de Belinda siempre han dado de que hablar, sobre todo porque ha conquistado el corazón de varios hombres, que para demostrarle su amor la tatuaron en su piel, ya sea sus ojos, su rostro o su nombre.

En entrevista para Vogue España, la cantante mostró los objetos que lleva en su bolso, en una dinámica muy divertida, donde fue mostrando una a una las cosas que lleva guardadas, destacando la estampita de "Santa Belinda".

Sobre su oración, que habla del poder que tiene para que los hombres se enamoren de ella y se tatúen su nombre, comentó que le causa mucha gracia la ocurrencia de sus fans mexicanos.

La oración de Santa Belinda fue viral hace algunos meses, incluso la propia cantante la hizo parte de sus shows e iniciaba con ella algunos de sus conciertos.

Muy divertida, Beli leyó la oración que dice: "Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro pa´ que también se enculen conmigo y ni nombre lo lleven tatuado".

Belinda dijo que la creación de la oración es porque los hombres que se han enamorado de ella han decidido llevarla tatuada, lo que le causa mucha risa.

"Quiere decir que como los hombres se enamoran que se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea y pues me hace mucha gracia porque no sé, me da risa, me lo tomo muy a broma", dijo la cantante.





ESTAS PAREJAS DE BELINDA LA LLEVARON TATUADA

Varios han sido los amores de Belinda que perdieron la cabeza por su amor y para demostrarlo se hicieron uno o varios tatuajes en su cuerpo para llevarla siempre con ellos.

Entre los enamorados se encuentran quienes se han plasmado su nombre, o sus ojos, incluso su rostro completo.

CRISS ANGEL

El famoso mago fue el primer enamorado de Beli que decidió llevarla plasmada en su piel, al grabarse su nombre en el pecho.

LUPILLO RIVERA

Gran polémica causó el hermano de Jenni Rivera al realizarse un gran tatuaje con el rostro de Belinda en su brazo, lo que confirmó los rumores de un romance cuando ambos eran coaches del reality "La Voz México".

Pero cuando Beli inició su relación con Christian Nodal, Lupillo decidió borrar el tatuaje, lo que ocasionó que circularan innumerables memes en redes sociales.

CHRISTIAN NODAL

El último novio de Beli que se hizo, no uno, sino varios tatuajes de la que llamaba el amor de su vida, fue el exitoso cantante sonorense Christian Nodal.

Su relación fue de lo más mediática, y presumían constantemente su gran amor, incluso llegaron hasta los planes de boda.

Nodal se tatuó los ojos de Beli en su pecho; así como el nombre Beli detrás de su oreja, en su frente la palabra "Utopía" con un corazón rojo, nombre del material discográfico de Belinda.

Tras su ruptura amorosa, Nodal decidió borrar los tatuajes de su piel, sustituyéndolos por otros diseños.