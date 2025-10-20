Toronto vence a Seattle y jugará la Serie Mundial contra Dodgers

Se terminó la espera para los Blue Jays de Toronto. El equipo canadiense derrotó 4-3 a los Marineros de Seattle en un emocionante Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, asegurando su pase a la Serie Mundial después de 32 años.

Ahora, los Blue Jays se enfrentarán a los Dodgers de Los Angeles en un esperado Clásico de Otoño que iniciará el próximo viernes.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Seattle comenzó fuerte con un sencillo de Josh Naylor que impulsó a Julio Rodríguez para tomar ventaja temprana. Toronto respondió rápidamente con un sencillo de Daulton Varsho que empató el juego gracias a George Springer.

Sin embargo, los Mariners volvieron a tomar ventaja con un cuadrangular de Rodríguez y otro de Cal Raleigh, poniendo el marcador 3-1.

La remontada de los Blue Jays llegó en la séptima entrada, cuando George Springer conectó un jonrón de tres carreras para darle la vuelta al marcador y asegurar la victoria 4-3, desatando la euforia en Toronto.

Another INSANE view of George Springer's go-ahead homer pic.twitter.com/R9QmPDIoQk — MLB (@MLB) October 21, 2025

CALENDARIO SERIE MUNDIAL 2025

Los Dodgers, con Shohei Ohtani como figura principal y una ofensiva encendida, inician la defensa de su título como visitantes. Todos los juegos comenzarán a las 6:00 PM (hora de la Ciudad de México), a menos que se modifique el plan inicial de la MLB:

Viernes 24 de octubre – Juego 1: Dodgers vs Blue Jays – 6:00 PM (CDMX)

vs – 6:00 PM (CDMX) Sábado 25 de octubre – Juego 2: Dodgers vs Blue Jays – 6:00 PM (CDMX)

vs – 6:00 PM (CDMX) Lunes 27 de octubre – Juego 3: Blue Jays vs Dodgers – 6:00 PM (CDMX)

vs – 6:00 PM (CDMX) Martes 28 de octubre – Juego 4: Blue Jays vs Dodgers – 6:00 PM (CDMX)

vs – 6:00 PM (CDMX) Miércoles 29 de octubre – Juego 5 * Blue Jays vs Dodgers – 6:00 PM (CDMX), si es necesario

* vs – 6:00 PM (CDMX), si es necesario Viernes 31 de octubre – Juego 6 * Dodgers vs Blue Jays – 6:00 PM (CDMX), si es necesario

* vs – 6:00 PM (CDMX), si es necesario Sábado 1 de noviembre – Juego 7* Dodgers vs Blue Jays – 6:00 PM (CDMX), si es necesario

Los Dodgers alcanzan su segunda Serie Mundial consecutiva tras dominar a los Brewers con una barrida de cuatro juegos. Shohei Ohtani brilla como la gran estrella del equipo: conecta tres jonrones y poncha a diez en el duelo decisivo, ganándose el premio al Jugador Más Valioso de la Serie.