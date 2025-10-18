Cruz Azul remonta y gana a América en el Clásico Joven

El Club América atraviesa un momento complicado en el torneo. A tan solo unas semanas de haber perdido el Clásico Nacional frente a Chivas, las Águilas volvieron a tropezar en un partido intenso ante Cruz Azul que remontó y ganó 2-1 el Clásico Joven.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El encuentro comenzó con intensidad y ambos equipos mostraron sus ganas de derrotar al rival desde los primeros minutos. América se adelantó al minuto 31 con un gol de Brian Rodríguez, pero poco les duró la ventaja.

¡El primero del partido lo marcó Brian! ??



Gabriel Fernández empató al 33' para La Máquina con un disparo que sorprendió al arquero.

El segundo tiempo mantuvo la tensión, y fue Ignacio Rivero quien marcó el gol definitivo al minuto 67, tras una buena jugada colectiva que culminó con un potente remate desde el centro del área.

¡GOLAZOOOO, GOLAZOOO, GOLZOOO!?



¡Golazo enfermo de Nacho RIvero! Tremendo jugadón para irse arriba en el marcador ??



América intentó reaccionar con cambios ofensivos, incluyendo el ingreso de Allan Saint-Maximin, pero la defensa celeste se mantuvo firme. Los últimos minutos del partido estuvieron marcados por constantes faltas y un juego trabado que impidió a los azulcremas generar peligro real.

Este nuevo tropiezo ante un rival histórico agrava el presente de las Águilas, que suman dos derrotas dolorosas en los clásicos más importantes del futbol mexicano. Las alarmas están encendidas en Coapa, y la presión comienza a sentirse tanto en el banquillo como en el vestidor.