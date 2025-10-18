  • 24° C
Deportes

Samuel Zazueta empata récord histórico de Yaquis

En la victoria de la tribu sonorense 4-3 sobre Mazatlán, los de casa consiguen la serie y este domingo irán por la limpia

Oct. 18, 2025
Noche inolvidable para el lanzador originario del Ejido Vicente Guerrero.

Noche histórica en el estadio Yaquis de Ciudad Obregón. El lanzador Samuel Zazueta del ejido Vicente Guerrero, "El Portón", empató un récord del equipo obregonense al conseguir su salvamento número 43 con la franela yaqui, alcanzando así al icónico Mark Zappelli, un inolvidable para la afición de la tribu sonorense.

ASÍ FUE EL JUEGO

Un rally de tres carreras en el fondo de la tercera entrada fue determinante para que los Yaquis de Obregón se quedaran con la victoria sobre los Venados de Mazatlán por pizarra de 4-3.

Venados anotó una carrera en la parte alta de la primera entrada y otra en la segunda para ponerse al frente, hasta que los dueños del terreno reaccionaron en la baja del tercer episodio y le dieron la vuelta al marcador.

Obregón sumó una más en la parte baja de la sexta entrada, mientras que Mazatlán descontó una en la parte alta de la octava, pero no logró empatar. Ahí se escribió la historia pues se dio la victoria local y el salvamento histórico de Zazueta.

EMPAREJAN NÚMEROS

Con esta victoria, los Yaquis consiguieron su segundo triunfo de la temporada y emparejaron sus números, ante una buena entrada en el estadio, donde la afición disfrutó de una segunda noche consecutiva de victoria.

El triunfo fue para Felipe González, quien lanzó cinco entradas completas, permitió cuatro imparables y par de carreras. Fue relevado por cuatro lanzadores, entre ellos el protagonista de la noche, Samuel Zazueta, quien se apuntó su segundo salvamento de la campaña y el 43 con el uniforme yaqui.

El derrotado fue Michael Domínguez, quien trabajó tres entradas completas, recibió cuatro imparables y tres carreras, con relevo de cinco serpentineros más.

VAN POR LA BARRIDA

Este domingo, los Yaquis buscarán la barrida enviando a Orlando Lara al centro del diamante, en juego programado para iniciar en punto de las 5:00 p.m.

Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

