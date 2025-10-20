Chivas acumula 4 juegos sin perder

Después de ganarle al Mazatlán 2-0, las Chivas acumulan cuatro victorias al hilo, una gran racha que ya los posiciona en la pelea por la clasificación directa, a falta de cuatro jornadas para que concluya la fase regular de la Liga MX.

ARMANDO GONZÁLEZ, EN PLAN GRANDE

El canterano del Guadalajara, Armando "la Hormiga" González, es el nuevo goleador de las Chivas. González ya suma siete goles en la presente campaña y se pone en la disputa por el título de goleo del torneo.

Armando ya le marcó gol a Keylor Navas y también sentenció la victoria ante las Águilas de la América. Con su nivel, varios analistas y periodistas ya lo colocan en la Selección Mexicana para las próximas fechas FIFA.

RESULTADOS INMEDIATOS

Los refuerzos que trajo Chivas en este torneo han causado resultados inmediatos. Ricardo Ledesma, Efraín Álvarez, Diego Campillo y Bryan González llegaron para darle una nueva forma de juego al "Rebaño", y desde su incorporación, el equipo ha mostrado otra cara futbolística bajo la táctica de Gabriel Milito.

Aunque las victorias no llegaron de inmediato, hoy Chivas ya suma 20 puntos, lo que los coloca en el octavo lugar de la tabla

PRÓXIMOS COMPROMISOS

El Guadalajara visitará el Estadio Corregidora para enfrentar al Querétaro, en juego correspondiente a la jornada 14. Chivas debe ganar sí o sí para seguir peleando por los primeros lugares o, al menos, recibir los partidos de liguilla en casa durante la vuelta de las fases eliminatorias.

Hoy, Chivas ya es un equipo totalmente distinto al que inició el torneo: un equipo sólido, unido y que está causando asombro entre propios y extraños. Si mantienen este nivel, serán un rival de peso en la "fiesta grande" del futbol mexicano.