Yaquis de Obregón consigue la barrida ante Venados de Mazatlán; el marcador 9-3

Con una gran labor monticular de Orlando Lara y un sólido aporte ofensivo de Andrew Navigato, quien produjo cuatro carreras, los Yaquis de Obregón consiguieron la victoria y la barrida sobre los Venados de Mazatlán este domingo, al imponerse por pizarra de 9-3 en el Estadio Yaquis.

La "tribu" sonorense no esperó mucho y desde la misma primera entrada atacó con cinco carreras, destacando el triple de Navigato, que vació las bases.

Todavía Obregón sumó un par más para colocar el marcador 7-0.

La sexta carrera llegó en la parte baja de la tercera entrada y la séptima en el cierre de la cuarta.

Mazatlán rompió la blanqueada en la parte alta de la sexta al anotar en dos ocasiones. Sin embargo, los Yaquis respondieron con dos más en la baja del mismo inning para ampliar la ventaja 9-2.

Los Venados agregaron una carrera en la novena entrada aprovechando un titubeo del relevo local, dejando cifras definitivas de 9-3.

El ganador fue Orlando Lara, abridor de Yaquis, que lanzó durante cinco entradas completas, aceptó dos imparables y no recibió carrera.

El perdedor fue su contrario, el abridor Édgar Torres, con apenas dos tercios de trabajo.

Con este resultado, Yaquis mejora su récord a 3-2, y este martes visitará la capital de Sonora para enfrentar a Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Fernando Valenzuela.