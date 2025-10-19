  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 19 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Yaquis de Obregón consigue la barrida ante Venados de Mazatlán; el marcador 9-3

Orlando Lara logró el triunfo y alargó la racha del equipo local, que se ganó este domingo. El martes viajará a Hermosillo para medirse a Naranjeros

Oct. 19, 2025
Yaquis de Obregón consigue la barrida ante Venados de Mazatlán; el marcador 9-3

Con una gran labor monticular de Orlando Lara y un sólido aporte ofensivo de Andrew Navigato, quien produjo cuatro carreras, los Yaquis de Obregón consiguieron la victoria y la barrida sobre los Venados de Mazatlán este domingo, al imponerse por pizarra de 9-3 en el Estadio Yaquis.

La "tribu" sonorense no esperó mucho y desde la misma primera entrada atacó con cinco carreras, destacando el triple de Navigato, que vació las bases.

Todavía Obregón sumó un par más para colocar el marcador 7-0.

La sexta carrera llegó en la parte baja de la tercera entrada y la séptima en el cierre de la cuarta.

Mazatlán rompió la blanqueada en la parte alta de la sexta al anotar en dos ocasiones. Sin embargo, los Yaquis respondieron con dos más en la baja del mismo inning para ampliar la ventaja 9-2.

Los Venados agregaron una carrera en la novena entrada aprovechando un titubeo del relevo local, dejando cifras definitivas de 9-3.

El ganador fue Orlando Lara, abridor de Yaquis, que lanzó durante cinco entradas completas, aceptó dos imparables y no recibió carrera.

El perdedor fue su contrario, el abridor Édgar Torres, con apenas dos tercios de trabajo.

Con este resultado, Yaquis mejora su récord a 3-2, y este martes visitará la capital de Sonora para enfrentar a Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Fernando Valenzuela.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

Contenido Relacionado
Cruz Azul remonta y gana a América en el Clásico Joven
Deportes

Cruz Azul remonta y gana a América en el Clásico Joven

Octubre 18, 2025

Nuevo tropiezo para las Águilas, que suman dos derrotas en los clásicos más importantes del futbol mexicano

Samuel Zazueta empata récord histórico de Yaquis
Deportes

Samuel Zazueta empata récord histórico de Yaquis

Octubre 18, 2025

En la victoria de la tribu sonorense 4-3 sobre Mazatlán, los de casa consiguen la serie y este domingo irán por la limpia

Boletos para la Serie Mundial se disparan por Ohtani y Dodgers: conoce cuánto cuestan
Deportes

Boletos para la Serie Mundial se disparan por Ohtani y Dodgers: conoce cuánto cuestan

Octubre 18, 2025

Aún sin conocerse al campeón de la Liga Americana, los precios para el Clásico de Otoño alcanzan cifra récord