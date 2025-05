Liga MX: ¿De cuánto fue el primer salario de Alexis Vega, figura del Toluca en el Clausura 2025?

Alexis Vega ha cerrado uno de los capítulos más importantes de su carrera como futbolista profesional al consagrarse campeón del torneo Clausura 2025 con el Toluca, equipo en el que no solo recuperó su nivel, sino que también se consolidó como ídolo indiscutible de la afición escarlata.

El delantero vivió una final de ensueño frente al América, en la que aportó una asistencia y un gol, elementos clave para que los Diablos Rojos levantaran el trofeo del futbol mexicano. Sin embargo, su camino hacia la cima no ha sido fácil. Antes de convertirse en el futbolista mejor remunerado del Toluca, Vega estuvo al borde de abandonar las canchas.

¿DE CUÁNTO FUE EL PRIMER SALARIO DE ALEXIS VEGA?

En una entrevista para el podcast Pláticas Aldiente con Jesús Angulo, Vega reveló que su primer sueldo en el futbol profesional fue de apenas 15 mil pesos. Sin embargo, un día, al acudir al cajero para comprarse ropa, descubrió que su cuenta tenía alrededor de un millón 800 mil pesos.

"Cuando nos dan descanso tenía tres quincenas y me iba a comprar algo. Tengo 15 mil pesos, me voy a comprar playeras y unos pantalones. Llego al cajero, meto la tarjeta y tenía como un millón 800. Iba con un amigo y le digo: ´Esta feria no es mía, se equivocaron´", relató entre risas.

Posteriormente, una contadora del club le explicó que se trataba de premios y bonificaciones acumuladas. Con ese dinero, Alexis decidió comprar un auto y llevar a su familia y a su novia a consentirse.

¿CUÁNTO GANA ACTUALMENTE ALEXIS VEGA?

Actualmente, es el futbolista mejor renumerado del Toluca y de acuerdo con datos compartidos por Salary Sport, recibe un salario anual de más de 28 millones de dólares.

Vega pasó cuatro años en las filas de las Chivas del Guadalajara, donde firmó uno de los contratos más altos del futbol mexicano. De acuerdo con el periodista David Medrano, llegó a ganar cerca de 42 millones de pesos anuales, es decir, alrededor de 2.5 millones de dólares.

No obstante, problemas de peso, lesiones en la rodilla y actos de indisciplina lo alejaron de su mejor versión y provocaron su salida del Rebaño Sagrado. Fue entonces cuando decidió regresar al club que lo vio debutar en 2016, el Toluca, incluso aceptando una reducción de casi el 50 por ciento de su salario.

Hoy, tras una temporada impecable, Alexis Vega no solo ha reivindicado su nombre en la Liga MX, sino que también se perfila para una renegociación de contrato, motivada por su impacto directo en la conquista del título.