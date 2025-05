Horacio de la Vega descarta a Julio Urías en la LMB: "No seremos juez y parte"

Julio Urías, lanzador zurdo mexicano y campeón de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles en 2020, ha sido descartado oficialmente como opción para integrarse a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), al menos en la temporada 2025.

La decisión fue confirmada por el presidente del circuito de verano, Horacio de la Vega, quien fue tajante al señalar que no existen condiciones para que el culichi se sume a algún equipo mientras su situación legal no se resuelva completamente en Estados Unidos.

¿POR QUÉ SUSPENDIERON A JULIO URÍAS?

Urías, el beisbolista de Culiacán, Sinaloa, con 28 años, fue suspendido por las Grandes Ligas hasta el 17 de julio de 2024, luego de enfrentar en 2023 cinco cargos relacionados con violencia doméstica. Aunque fue declarado inocente de uno de ellos y otros cuatro fueron retirados, el beisbolista aceptó integrarse a un programa de tratamiento como parte del proceso.

Desde su arresto, el 1 de septiembre del año pasado, no ha vuelto a lanzar en un encuentro oficial.

Con la pausa en su carrera dentro de la MLB, surgieron versiones que lo colocaban como posible refuerzo en la LMB o incluso en ligas asiáticas. Sin embargo, De la Vega fue claro al señalar que el circuito mexicano se alineará con las determinaciones legales de las autoridades estadounidenses.

"Debe ser una autoridad competente, que es la autoridad de Estados Unidos, la que tipificó al señor Urías delitos específicos y que nosotros no nos vamos a meter a ser juez y parte", declaró el directivo.

Además, precisó que las penalizaciones impuestas a Urías podrían extenderse hasta por 36 meses, por lo que la liga mexicana no contempla su participación en un futuro cercano: "Vamos a dar cumplimiento a la autoridad competente... en tanto eso no ocurra, no veo posibilidad de que Julio Urías participe en la LMB".

Con estas declaraciones, la LMB cierra cualquier especulación que vincule al serpentinero sinaloense con los diamantes mexicanos durante el verano, y mantiene su postura de respeto a las sanciones impuestas por instancias legales y deportivas internacionales.