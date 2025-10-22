  • 24° C
Deportes

Fernando Valenzuela es recordado por Dodgers a un año de su fallecimiento

El mexicano dejó una huella trascendental en la organización californiana. ¿Será nuevamente amuleto para ganar la Serie Mundial?

Oct. 22, 2025
Los Dodgers llevarán nuevamente su número en el uniforme.
Los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de la MLB, rindieron un emotivo homenaje al mexicano Fernando Valenzuela al cumplirse un año de su fallecimiento. A través de sus redes sociales, la novena californiana compartió un mensaje dedicado al histórico lanzador.

"Siempre pensando en ti, ´34´. Nunca te olvidaremos", publicó la cuenta oficial del equipo en X (antes Twitter).

La versión en español del conjunto angelino también recordó al "Toro" sonorense, quien falleció el 22 de octubre de 2024 a los 63 años debido a complicaciones hepáticas.

"Nunca te olvidaremos, ´Toro´. Un día como hoy hace un año, falleció el legendario Fernando Valenzuela", escribieron.

EL MEJOR MEXICANO EN GRANDES LIGAS

Valenzuela es considerado el mejor beisbolista mexicano en la historia de las Grandes Ligas, siendo el primer jugador en ganar los premios Cy Young y Novato del Año en la misma temporada (1981). Además, conquistó dos Series Mundiales con los Dodgers y fue seleccionado seis veces consecutivas al Juego de Estrellas.

¿SERÁ AMULETO PARA EL BICAMPEONATO?

Curiosamente, tras la muerte del ídolo mexicano, los Dodgers se coronaron campeones de la Serie Mundial 2024 con un contundente 4-1 sobre los Yankees de Nueva York.
Ahora, un año después, el equipo californiano busca el bicampeonato de la MLB, cuando enfrenten a los Azulejos de Toronto a partir del viernes en el esperado Clásico de Otoño.

César Leyva
