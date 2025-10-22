  • 24° C
Deportes

Isaac del Toro histórico: es el primer mexicano nominado al Vélo d´Or 2025

El jurado seleccionó a Del Toro junto a figuras de talla mundial como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Simon Yates

Oct. 22, 2025
Durante la temporada 2025, Del Toro brilló con el UAE Team Emirates.
Isaac del Toro, promesa del ciclismo mexicano de apenas 21 años, ha hecho historia al ser nominado al Vélo d´Or 2025, el premio que distingue al mejor ciclista del año a nivel mundial.

Con esta nominación, Del Toro se convierte en el primer mexicano y uno de los pocos latinoamericanos en competir por este reconocimiento otorgado por la revista francesa Vélo Magazine desde 1992.

El jurado, compuesto por cerca de 40 periodistas especializados, seleccionó a Del Toro junto a figuras de talla mundial como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Simon Yates. La ceremonia de premiación se celebrará el 5 de diciembre de 2025 en el Pabellón Gabriel, cerca de los Campos Elíseos en París, Francia.

TEMPORADA DE TRIUNFOS HISTÓRICOS PARA ISAAC DEL TORO

Durante la temporada 2025, Del Toro brilló con el UAE Team Emirates, consolidándose como uno de los jóvenes más prometedores del ciclismo internacional.

En ausencia de Pogacar, el mexicano asumió un rol protagonista y sumó 11 victorias generales en competencias como el Tour de Austria, Tour de Burgos, Giro de Toscana y Giro de Emilia. 

Su mayor logro llegó en el Giro de Italia 2025, donde ganó una etapa, vistió durante 10 días la Maglia Rosa y finalizó segundo en la clasificación general, además de obtener la Maglia Bianca como mejor joven.

Este resultado marcó un antes y un después para el ciclismo mexicano, al alcanzar por primera vez el podio en una de las tres grandes vueltas.

ORGULLO PARA MÉXICO Y EL CICLISMO MUNDIAL

Más allá del resultado final, la nominación de Isaac del Toro al Vélo d´Or ya es un reconocimiento al talento, la disciplina y el esfuerzo del ciclismo mexicano. Su temporada histórica no solo lo coloca entre los mejores del mundo, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades en competencias de élite como el Tour de Francia.

César Leyva
César Leyva
