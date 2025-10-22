Querétaro gana a Chivas 1-0 y mantiene vivas sus aspiraciones al Play In

Querétaro dio la sorpresa en la jornada 14 del Apertura 2025 al derrotar 1-0 a Chivas en el Estadio La Corregidora, un resultado que pone fin a la racha de cinco partidos sin perder del Rebaño Sagrado y mantiene a los Gallos Blancos en la pelea por un lugar en el Play In.

ASÍ FUE EL PRIMER TIEMPO

Apenas al minuto 2, Alí Ávila aprovechó un rebote dentro del área y con un potente remate de derecha venció a Tala Rangel para marcar el único gol del partido. La jugada fue producto de una buena combinación entre Jonathan Perlaza y Lucas Rodríguez, que desarmaron a la defensa rojiblanca.

Chivas reaccionó pronto y generó peligro con Efraín Álvarez y Armando González, quien estuvo cerca del empate con un disparo que rozó el poste. Sin embargo, el arquero Guillermo Allison se mantuvo firme y evitó el gol en varias acciones a balón parado.

Los Gallos, por su parte, estuvieron a punto de ampliar la ventaja al 41’, cuando Lucas “Tití” Rodríguez quedó mano a mano con Rangel, pero su disparo cruzado se fue apenas desviado.

SEGUNDO TIEMPO

En la segunda parte, Gabriel Milito realizó ajustes ofensivos con el ingreso de Roberto Alvarado y Teun Wilke para darle mayor profundidad al ataque. Chivas incrementó la presión con llegadas de Cowell y Alvarado, aunque la zaga queretana se mantuvo ordenada y Allison volvió a ser figura bajo los tres palos.

La polémica se hizo presente al minuto 60 con un supuesto jalón a Johan Julio dentro del área que no fue sancionado como penal. Poco después, Bryan González tuvo que salir por lesión, siendo reemplazado por Cade Cowell.

Querétaro también enfrentó bajas, como la de Jonathan Perlaza, quien salió lesionado. Carlos Villanueva, Mateo Coronel y Omar Mendoza ingresaron para reforzar la media cancha y conservar la ventaja.

QUERÉTARO LUCHA POR EL PLAY IN

Con este resultado, Querétaro se mantiene con vida en la lucha por el Play In, mientras que Chivas compromete su clasificación directa a la Liguilla y deberá reaccionar en las últimas jornadas para no depender de combinaciones.