Dodgers tendrán desfile de campeonato el día de cumpleaños de Fernando Valenzuela

Los Dodgers de Los Ángeles han anunciado los detalles de su desfile de campeonato, que se llevará a cabo el viernes 1 de noviembre. La fecha coincide con lo que habría sido el cumpleaños número 64 de Fernando Valenzuela, leyenda del beisbol mexicano y de los Dodgers, quien falleció el pasado 22 de octubre.

Este año, el equipo ha decidido dedicarle la Serie Mundial en honor a su legado y a la "Fernandomanía" que inspiró a generaciones de aficionados al beisbol en todo el mundo.

Según se informó, el desfile comenzará a las 11 a.m. hora local en Gloria Molina Grand Park, y recorrerá las calles del centro de Los Ángeles hasta llegar a la intersección de las calles 5ta y Flower.

Para aquellos que deseen asistir, el equipo ha recomendado enfáticamente el uso de transporte público debido a las restricciones de tráfico y la disponibilidad limitada de estacionamiento.

Tras el desfile, una celebración con boleto tendrá lugar en el Dodger Stadium, donde se recordará la trayectoria de Valenzuela, y se contará con la presencia de jugadores, directivos y familiares de la leyenda.

