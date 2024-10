¿Por qué los aficionados quieren que Dodgers ganen Serie Mundial en seis juegos?

La Serie Mundial 2024 se ha convertido en un verdadero homenaje a Fernando Valenzuela. Desde el emotivo inicio en el Dodger Stadium, donde un lleno total ovacionó al "Toro de Etchohuaquila", hasta la decisión de los Dodgers de portar el número 34 en sus uniformes, cada momento ha sido una celebración a la leyenda mexicana.

Y ahora, los aficionados sueñan con un desenlace aún más especial: un campeonato en seis juegos, coincidiendo con el día del natalicio de Valenzuela.

El primer juego de la Serie Mundial fue una noche mágica. Las imágenes de Valenzuela proyectadas en el estadio, la emoción de los aficionados y el grand slam de Freddie Freeman que selló la victoria, crearon una atmósfera única. Fue como si el espíritu de Fernando estuviera presente en cada rincón del estadio, alentando a su equipo.

Los Dodgers, conscientes de la importancia de Valenzuela en la historia de la franquicia, han decidido honrar su legado de manera permanente. El parche con el número 34, que los jugadores llevan con orgullo en sus uniformes, es un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente del equipo.

Con el sexto juego programado para el 1 de noviembre, día del nacimiento de Valenzuela, los aficionados han comenzado a soñar con un final de película. Un campeonato conquistado en seis juegos sería un homenaje perfecto al "Toro", quien siempre demostró una pasión y una entrega inigualables.

Los fanáticos más supersticiosos creen que el destino ha unido los hilos de esta historia. Muchos ven en esta coincidencia una señal de que algo mágico está sucediendo.

El legado de Fernando Valenzuela trasciende las fronteras y las generaciones. Su historia es una inspiración para todos aquellos que sueñan en grande y que luchan por alcanzar sus metas. Los jóvenes jugadores de los Dodgers, al portar el número 34, sienten una gran responsabilidad de honrar su memoria y de continuar escribiendo la historia de la franquicia.

