Dodgers honrará la memoria de Fernando Valenzuela con un detalle especial en su uniforme

El equipo de los Dodgers de Los Ángeles anunció que honrarán al pelotero mexicano Fernando Valenzuela, utilizando un parche en el dorsal de su uniforme desde el inicio de la Serie Mundial y durante toda la Temporada 2025.

El parche llevará el nombre de Fernando y su icónico número 34, el cual fue retirado de la franquicia en agosto de 2023, reconociendo así la importancia de Valenzuela para la organización.

"En memoria de nuestro héroe Fernando Valenzuela, los Dodgers usarán este parche del uniforme durante la Serie Mundial y durante toda la Temporada 2025", publicó el equipo en sus redes sociales.

Fernando Valenzuela fue un jugador emblemático para los Dodgers y el beisbol en general. Creó el fenómeno conocido como "Fernandomanía" durante su temporada de novato en 1981, al inicio de su carrera. A su alrededor se forjó una historia que culminó tras 17 años en el mejor beisbol del mundo.

Valenzuela Anguamea falleció a la edad de 63 años el pasado martes 22 de octubre en la ciudad de Los Ángeles, California. Había sido internado días antes y luchaba por su vida. Tras varias especulaciones sobre su estado, este martes se produjo el desenlace fatal del "Toro" de Etchohuaquila.

En reconocimiento a su trayectoria y su significado para la franquicia, se le rendirá un homenaje póstumo, portando su número durante toda la Serie Mundial y la campaña de 2025.

Fernando Valenzuela, un fenómeno de los años 80 que cautivó a todo un país con su forma de lanzar, dejó de existir, pero a partir del 22 de octubre de 2024 se convirtió en una leyenda que perdurará en la memoria de los aficionados al beisbol por muchos años.

La Serie Mundial 2024 entre los Dodgers y los Yankees comenzará con el Juego 1 el viernes por la noche en el Dodger Stadium a las 5:08 de la tarde, hora del Pacífico.

