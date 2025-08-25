Diablos Rojos barre a Pericos y Sultanes elimina a Tecos; están en la final de sus zonas

Los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se encendieron este lunes con dos barridas contundentes. Diablos Rojos del México y Sultanes de Monterrey sellaron su pase a la Final de sus respectivas zonas con paso perfecto, mientras en la otra serie del Norte, Algodoneros de Unión Laguna evitó la eliminación y mantiene viva la serie ante Charros de Jalisco.

DIABLOS ROJOS, IMPARABLES RUMBO AL BICAMPEONATO

Los Diablos Rojos del México siguen encendidos y este lunes completaron la barrida 4-0 sobre los Pericos de Puebla, tras vencerlos 9-3 en el cuarto juego de la Serie de Zona. Con esto, los Pingos avanzan invictos a la Serie de Campeonato de la Zona Sur, donde esperan rival entre Guerreros de Oaxaca y Piratas de Campeche.

El México inauguró la pizarra con cuadrangulares solitarios de Julián Ornelas y Aristides Aquino. Aunque Puebla respondió y empató momentáneamente el encuentro en el tercer inning, los Diablos no soltaron el control y sumaron seis carreras sin respuesta para sellar el triunfo.

La escuadra dirigida por Lorenzo Bundy suma ya 16 victorias consecutivas en postemporada, y sueña con repetir la hazaña del 2024, donde se coronaron campeones remontando en cada serie.

SULTANES ELIMINA A TECOS Y AVANZA A LA FINAL DEL NORTE

Por su parte, los Sultanes de Monterrey también concretaron una barrida al vencer 8-6 a los Tecolotes de los Dos Laredos en el Juego 4, que había sido suspendido por lluvia y se reanudó con ventaja de 2-0 para los visitantes.

En un duelo lleno de emociones en el Walmart Park, Sultanes remontó y terminó llevándose el triunfo con dos carreras clave en la octava entrada, asegurando así su lugar en la Final de la Zona Norte.

ALGODONEROS EVITA LA BARRIDA: CHARROS LIDERA 3-1

Mientras tanto, en la otra semifinal del Norte, Algodoneros de Unión Laguna logró evitar la eliminación al vencer 9-3 a los Charros de Jalisco en el Juego 4 de la serie. Con esta victoria, la serie se coloca 3-1 a favor de Charros, quienes aún necesitan un triunfo más para avanzar y enfrentarse a Sultanes en la Final de Zona.

El próximo juego será decisivo para Laguna, que buscará seguir con vida ante unos Charros que ya huelen la final.