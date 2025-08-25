  • 24° C
Deportes

Liga MX tiene nuevo líder de goleo tras la Jornada 6

Bajan a Ángel Sepúlveda como el goleador del torneo Apertura 2025

Ago. 25, 2025
Se han jugado 6 jornadas del Apertura 2025.
La jornada 6 del Torneo Apertura 2025 en la Liga BBVA MX dejó varias sorpresas y una nueva tabla de máximos anotadores. El delantero brasileño del Atlético San Luis, Joao Pedro, se colocó como líder de goleo del campeonato mexicano con 6 goles en 6 partidos, desbancando a Ángel Sepúlveda del primer lugar.

En segundo lugar se encuentra el atacante de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda, con 5 anotaciones. Muy cerca, en el tercer puesto, está Germán Berterame, delantero naturalizado mexicano, con 4 tantos. También destacan en la contienda Charly Rodríguez y el joven revelación Gil Mora, quienes han marcado 3 goles cada uno.

Aunque apenas es el inicio del torneo, la competencia por el título está cerrada y promete muchas emociones en las próximas jornadas. Con seis fechas disputadas, todo indica que veremos una intensa lucha entre delanteros mexicanos y extranjeros por coronarse como el mejor artillero del torneo.

TOP 5 DE GOLEADORES TRAS LA JORNADA 6

  •  Joao Pedro (Atlético San Luis) – 6 goles   
  • Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) – 5 goles
  •  Germán Berterame – 4 goles
  •  Charly Rodríguez – 3 goles
  • Gil Mora – 3 goles

Sepúlveda, quien ya fue goleador de la Concachampions, buscará ahora el liderato en la liga local. El duelo entre el brasileño Joao Pedro y los atacantes mexicanos será clave en las siguientes fechas.

LOS MÁXIMOS GOLEADORES HISTÓRICOS DE LA LIGA MX

Además del emocionante presente, es buen momento para recordar a los máximos goleadores en la historia de la Liga

  • Evanivaldo Castro "Cabinho": 312 goles. El legendario delantero brasileño brilló con Pumas y fue campeón de goleo en cuatro torneos consecutivos (1975-1979).
  •  Carlos Hermosillo: 295 goles. Ícono del Cruz Azul, fue campeón de goleo en seis ocasiones.
  •  Jared Borgetti: 252 goles. Gran parte de su carrera la vivió con Santos Laguna, donde se consolidó como uno de los mejores delanteros mexicanos.
  • José Saturnino Cardozo – 249 goles. El paraguayo hizo historia con Toluca, donde también impuso el récord de más goles en un torneo corto (29 anotaciones en el Verano 2002).
