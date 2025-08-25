Renata Zarazúa hace historia en el US Open 2025 al vencer a una Top 10 por primera vez

Renata Zarazúa, tenista mexicana y actual número 82 del ranking WTA, protagonizó una jornada muy importante para el deporte mexicano en el US Open 2025 al vencer a la estadounidense Madison Keys, sexta del mundo y reciente campeona del Australian Open.

El encuentro se disputó en el emblemático Arthur Ashe Stadium y terminó con parciales de 6-7 (10-12), 7-6 (7-3) y 7-5, tras más de tres horas de juego intenso.

Zarazúa, de 27 años, logró la victoria más importante de su carrera, convirtiéndose en la primera tenista mexicana en 30 años que vence a una jugadora del Top 10 del ranking WTA, un hito que no ocurría desde que Angélica Gavaldón lo hiciera en el Australian Open de 1995.

UN DUELO TÁCTICO Y EMOCIONAL EN FLUSHING MEADOWS

Desde el primer set, la estrategia de Zarazúa fue clara al contrarrestar la potencia de Keys con profundidad y precisión desde el fondo de la cancha. Aunque cayó en el primer set en un dramático tie-break, la mexicana mantuvo la compostura y remontó el partido con inteligencia y temple.

Madison Keys cometió 89 errores no forzados, mientras que Zarazúa supo capitalizar los momentos clave para tomar ventaja en el tercer set, y cerrar con autoridad tras un 5-5 que mantuvo en vilo a todo el público presente.

World No.82 Renata Zarazua becomes the first Mexican woman ever to beat a top 10 opponent at the US Open! pic.twitter.com/SiqI4xy4iw — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

HITO PARA EL TENIS FEMENINO MEXICANO

Este triunfo marca un antes y un después en la historia del tenis mexicano. Zarazúa no solo avanza a la segunda ronda del US Open 2025, sino que rompe una sequía de tres décadas sin victorias mexicanas ante jugadoras del Top 10.

Además, es la primera vez en su carrera que Renata Zarazúa derrota a una tenista ubicada entre las diez mejores del mundo, consolidando su ascenso y confirmando su mejor momento profesional.

¡UN DÍA QUE NO OLVIDARÁ NUNCA!



¡HISTÓRICO TRIUNFO DE RENATA ZARAZÚA EN EL ARTHUR ASHE ANTE UNA TOP10!



LÁGRIMAS DE LA MEXICANA



Lo viste en ESPN y #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/mo1fAliVoB — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 25, 2025

PRÓXIMA RIVAL: DIANE PARRY

En la segunda ronda, Zarazúa se enfrentará a la francesa Diane Parry el miércoles 27 de agosto. Parry viene de sorprender al vencer a Petra Kvitová por 6-1 y 6-0. Sin embargo, el historial favorece a la mexicana, quien ha derrotado a Parry en sus dos enfrentamientos anteriores, incluida la final del WTA 125 de Montevideo en 2023.