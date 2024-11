Decoy, el perro de Shohei Ohtani, conquista el desfile de campeones de los Dodgers

Aunque Shohei Ohtani era el foco principal en el desfile de campeones de los Dodgers en Los Ángeles , fue su fiel compañero Decoy , un encantador Nederlandse kooikerhondje, quien se robó el show. La adorable mascota, vestida con un jersey de los Dodgers con el número 17 de Ohtani, se convirtió rápidamente en el centro de atención, cautivando a fanáticos de todas las edades.

Durante el desfile en el centro de Los Ángeles, Ohtani cargó a Decoy en brazos, permitiendo que todos los seguidores pudieran verlo de cerca. El pequeño perro, que ya había captado la atención del público cuando Ohtani recibió su segundo Premio a Jugador más valioso de la Liga Americana en 2023, sigue ganando popularidad ahora que su dueño se perfila para recibir un tercer galardón, esta vez con los Dodgers en la Liga Nacional.

El desfile se llevó a cabo en el que hubiera sido el cumpleaños 64 del mexicano Fernando Valenzuela, el Cy Young y Novato del Año de la Nacional en 1981 y que falleció antes de que comenzara la Serie Mundial.

Antes del famoso desfile, Decoy ya había tenido un momento estelar en el Dodger Stadium. El 29 de agosto, antes del inicio de la serie entre Dodgers y Orioles, Decoy fue elegido para realizar el "primer lanzamiento" de la bola.

Con gracia y precisión, el pequeño perro tomó la pelota entre sus dientes y la llevó a su dueño, Shohei Ohtani, quien lo esperaba en el plato. La sincronización y carisma de Decoy hicieron que ese momento se convirtiera en una sensación en redes sociales, sumando aún más fanáticos a su creciente base de seguidores.

Decoy ha demostrado ser una estrella en ascenso, robando corazones tanto en el estadio como en el desfile, y se ha consolidado como una pieza clave en la vida pública de Ohtani.

Decoy fetched the first pitch tonight for Shohei Ohtani! pic.twitter.com/zD7QsbX5SI