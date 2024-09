Ohtani lleva a Dodgers a postemporada

Los Ángeles lograron el banderín de la Liga Nacional de la mano del japonés; falta que definan quién va por la Liga Americana en la Gran Carpa

Por: Miguel Cebreros Cervantes

Otra vez Shohei Ohtani fue el héroe de los Dodgers de Los Ángeles, pero en el juego del jueves para darle el título número 11 en las últimas 12 Divisiones de la Oeste de la Liga Nacional, ocho de las cuales, en la dirección del equipo, el mánager Dave Roberts. Con el juego empatado a dos carreras, en el cierre de la sexta entrada, producto de un cuadrangular del receptor Will Smith, con uno en base, le siguió Ohtani, en el séptimo, con un sencillo remolcador para empujar la tercera carrera que ponía al frente en el marcador(3-2) a los Dodgers, ventaja que jamás perdieron haciendo cuatro carreras más y así pudieron conseguir el triunfo final de 7-2 sobre los Padres de San Diego y, de paso, conquistaron el banderín con un total de 95 éxitos a cambio de 64 derrotas, para seguir liderando dicho sector y la Liga también, cuando solo le restan tres partidos a la temporada regular... Ohtani, pues, tuvo otra noche destacada con el madero, al conectar tres imparables en cinco viajes al plato, con una rayita producida, la del campeonato, así como a 182 inatrapables y a 126 compañeros enviados a la registradora y dejar su promedio de bateo en .305, faltándole tres partidos por ver acción y serán los Rockies de Colorado, con quienes ayer jugaron el primero de la serie, hoy sábado el segundo y mañana concluye la contienda regular... El festejo de los Dodgers, el pasado jueves, fue en grande en el terreno de juego, ya que hasta el perro de Ohtani anduvo haciendo travesuras con los guantes y gorras de los jugadores... El japonés estuvo acompañado de su esposa, además de otras mujeres que bajaron a felicitar a sus respectivos maridos. "No podría estar más orgulloso de estos chicos", recalcó Dave Roberts, mánager del equipo azul. Pelearon y pelearon y se sobrepusieron a las adversidades", añadió Roberts, encantado de la vida, debido al sufrimiento por no definir antes el título divisional, hasta que en el sexto inning, Will Smith, con su jonrón empató el juego con su jonrón y luego en el séptimo Ohtani respondió con hit remolcador para enfilarse rumbo al cetro divisional, que no es poca cosa, pues hay varios equipos que no han podido ganar una División desde 1969, en que se cambió el formato... Los Dodgers no habían obtenido el banderín Divisional en casa desde 2020, abreviada por la pandemia, cuando el conjunto californiano ganó la Serie Mundial y por coincidencia, también fueron monarcas los Lakers de Los Ángeles, pero en el basquetbol de la NBA, considerada la mejor del mundo, siendo el artífice de ese título de baloncesto nada menos que LeBron James, el jugador con más puntos anotados en todos los tiempos y que pertenece a los Lakers, cuya temporada 2024-2025-abrirá actividades a fines del mes que está por entrar... Regresando con los Dodgers, diremos que el superestrella Shohei Ohtani ha cumplido una excepcional temporada. La verdad, ha hecho más que lo pensado por muchos. De hecho, ha sido la gran figura no nada más de los Dodgers, sino de las Grandes Ligas, ya que revolucionó al beisbol con el 50-50 y añadiendo en su casillero, varias marcas de su accionar ofensivo. Así que tiene ganado el galardón de Jugador más Valioso de la Liga Nacional, además de Jugador del Año, entre otros... Ahora faltan los playoffs, para ver cómo les va a los Dodgers, porque ahí no se puede asegurar nada, porque son series de tres juegos a ganar dos... No cuenta lo que hicieron los equipos en la campaña regular. "A ese formato tienen que hacerle cambios, ¡pero ya!, comentó un jugador de los Filis de Filadelfia, ganadores de una de las divisiones del viejo circuito y favoritos para llegar al Clásico de Otoño... Por lo que respecta a los Yanquis de Nueva York, estos cuentan con un hermético cuerpo de lanzadores y una ofensiva muy poderosa, a tal grado que podrían ganar la Liga Americana y colarse a la Serie Mundial. Empero, también han tenido sus malas rachas, a pesar de contar con dos cañoneros que ya igualaron la marca que implantaron Roger Maris y Mickey Mantle en la temporada de 1961. Se trata de Aaron Judge, quien es el puntero en cuadrangulares y al parecer, nadie podrá superar los 58 vuelacercas que ha disparado hasta el día de ayer, con 144 carreras empujadas, aunque le restan tres juegos, en los que podría sumar 60 o 61 "para la calle", para igualarle a Maris. Ahora, el otro cañonero de lujo que poseen los Mulos de Manhattan es el dominicano Juan Soto, quien, hasta el momento, (no está incluido el juego de ayer) había atizado un total de 41 tablazos de vuelta entera y 108 carreras remolcadas. Soto, con apenas 26 años de edad, tiene un gran futuro con el equipo neoyorquino. Hasta el momento, ha disparado 201 batazos de cuatro esquinas en las Ligas Mayores. De los Padres de San Diego pasó a los Mulos, firmando un contrato de varios años y un montón de millones de dólares...

