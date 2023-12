Shohei Ohtani sorprende con costoso regalo a esposa de Joe Kelly

La llegada del japonés Shohei Ohtani a la escuadra de los Dodgers de Los Ángeles sacudió al mundo del deporte, el lucrativo contrato de 700 MDD que percibirá los próximo diez años, ha sido el comentario de propios y extraños, el japonés decidió quedarse en Los Ángeles, cambiando de estadio y de afición, ahora defenderá la casaca azul y blanca.

El equipo de Dodgers de Los Ángeles se convirtió en el favorito para conquistar la serie mundial del 2024, es casi obligatorio que lo haga, el trabuco que está armando el equipo auriazul es por demás la escuadra que todo manager quiere manejar.

EL NÚMERO 17 GENERÓ UN REGALO COSTOSO

Con Ohtani en el roster había que solucionar un pequeño problema, resulta que el Japonés usa el número 17, sin embargo esa casaca la porta Joe Kelly con Dodgers, sin mayor problema el relevista de Dodgers decidió cederle el número al japonés.

Como muestra de agradecimiento el nuevo jugador de Dodgers regaló un auto de lujo último modelo a la esposa de Joe Kelly por el gesto de su nuevo compañero, a la puerta de la casa de Kelly estacionaron un lujoso Porsche último modelo.

Shohei Ohtani gifted his teammate´s wife a new Porsche



Ashley Kelly started a campaign to try to convince Shohei to join the Dodgers by saying her husband, Joe Kelly, would give up his jersey number for him



(via ashleynicokelly / IG)pic.twitter.com/3LgseITXjg