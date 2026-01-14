Cruz Azul vence 2-0 al Atlas en el Estadio Cuauhtémoc; primera victoria del Clausura 2026

Cruz Azul debutó con el pie derecho como local en el Estadio Cuauhtémoc al imponerse 2-0 al Atlas en la jornada 2 del Clausura 2026.

La Máquina mostró solidez defensiva para conseguir sus primeros tres puntos del torneo en Puebla, además de romper una racha sin vencer a los Zorros desde febrero de 2023.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El partido arrancó con intensidad y muy pronto los celestes tomaron la ventaja. Al minuto 8, Gabriel Fernández abrió el marcador tras un remate desde el costado izquierdo del área, luego de recibir un preciso pase de José Paradela. El gol tempranero le dio confianza a Cruz Azul, que asumió el control del encuentro desde los primeros minutos.

¡Gol del Cruz Azul! Error en la salida del Atlas y el 'Toro' Fernández la mandó a guardar ?#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/gltGgNJ5lu — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 14, 2026

La superioridad celeste se reflejó nuevamente al minuto 28, cuando José Paradela amplió la ventaja con un impecable tiro libre de pierna izquierda que se incrustó en el ángulo derecho de la portería defendida por Camilo Vargas, imposible de detener para el guardameta rojinegro.

Atlas intentó reaccionar con aproximaciones de Diego González y Gustavo Ferrareis, pero se encontró con una defensa de Cruz Azul, liderada por Willer Ditta y Erik Lira, que impidió que se concretara cualquier intento de peligro durante la primera mitad.

SEGUNDO TIEMPO

Al minuto 59, Gabriel Fernández estuvo cerca de firmar su doblete con un disparo de media distancia que fue contenido por Vargas.

Cruz Azul también refrescó su once con los ingresos de Amaury Morales, Mateo Levy y Luka Romero, quienes aportaron dinámica y control en el medio campo. Incluso en los minutos finales, Luka Romero tuvo la opción de marcar el tercero en un contragolpe, pero la jugada no se concretó.

Con este triunfo, La Máquina suma tres puntos y arranca positivamente su nueva etapa como local en Puebla. Atlas, por su parte, sufrió su primera derrota del torneo.