Alexis Vega será baja de 4 a 6 semanas con Toluca tras someterse a artroscopia

Alexis Vega estará fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas luego de que el Toluca confirmara que el delantero será sometido a una limpieza articular mediante un procedimiento artroscópico.

La intervención se debe a una lesión que el jugador arrastra desde octubre pasado, cuando sufrió molestias en un partido ante Pachuca.

De acuerdo con información de ESPN, la operación había sido postergada, por lo que el atacante realizó trabajo diferenciado desde el cierre del torneo anterior. Finalmente, el club mexiquense decidió intervenirlo para que pueda recuperarse por completo.

SE ESPERA VUELVA PARA LA CONCACAF CHAMPIONS CUP

A través de un comunicado oficial, el Toluca informó: "Nuestro jugador Alexis Vega será sometido a una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico. El tiempo estimado de recuperación es de cuatro a seis semanas. El club estará atento a su evolución y le desea una pronta y exitosa recuperación".

Fuentes cercanas al club señalaron que se espera que Vega pueda regresar para disputar el primer partido de la Concacaf Champions Cup, en el que Toluca enfrentaría a Pumas o a San Diego City. Asimismo, confían en que el delantero llegará en óptimas condiciones rumbo al Mundial de 2026.

TAMBIÉN EN 2025 ESTUVO AUSENTE

Alexis Vega no tuvo actividad entre el 27 de octubre y el 14 de diciembre de 2025, fecha en la que reapareció en la final del Apertura 2025 ante Tigres. Ingresó de cambio en la segunda mitad, disputó los tiempos extra y fue determinante en la tanda de penales que le dio al Toluca su título número 12.

Ese partido fue su último compromiso oficial. Tras los festejos por el campeonato, el atacante regresó a entrenar incluso antes que sus compañeros y retomó actividades a inicios de enero.

Sin embargo, no realizó el viaje a Monterrey para la jornada 1 ante Rayados y será operado en los próximos días para iniciar de inmediato su proceso de recuperación.