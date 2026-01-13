Puebla vence a Mazatlán y lo hunde como principal candidato a pagar la multa más alta de la Liga MX

El Club Puebla consiguió una victoria importante al ganar 2-1 a los Cañoneros de Mazatlán en el Estadio Cuauhtémoc, resultado que modificó de forma importante la tabla de cocientes de la Liga MX, colocando al conjunto sinaloense como el principal candidato a pagar la multa más alta por bajo desempeño.

ASÍ FUE EL PRIMER TIEMPO

La Franja dominó ampliamente la primera mitad y aprovechó su buen ritmo desde el arranque. Apenas en los primeros segundos del encuentro, Esteban Lozano sorprendió al equipo visitante con un disparo desde el área para marcar el llamado "gol de vestidor".

Puebla mantuvo la presión y al minuto 11, Edgar Guerra amplió la ventaja con un remate de cabeza tras disputar el balón dentro del área.

Ante 8 mil 696 aficionados, el equipo dirigido por Albert Espigares López fue superior en el primer tiempo, aunque Mazatlán intentó reaccionar sin éxito, encontrándose con un sólido desempeño del portero Ricardo Daniel Gutiérrez Hernández, exjugador de los propios Cañoneros.

Precisión de Baltazar ? contundencia de Guerra ? GOOOOOL DE LA FRANJA ??



¡Que chimba de partido estás dando, Edgar! #LaFranjaNosUnepic.twitter.com/ylqoDTypmC — Club Puebla (@ClubPueblaMX) January 13, 2026

SEGUNDA MITAD

Para la segunda mitad, Puebla optó por tratar de mantener la ventaja, mientras que Mazatlán adelantó líneas. Al minuto 68, Facundo Almada acercó a los visitantes con un gol de cabeza tras un tiro directo, poniendo en riesgo el resultado.

Sin embargo, los Camoteros realizaron ajustes defensivos y, con Gutiérrez como figura, lograron conservar la ventaja hasta el final del juego.

EL PLEITO POR EVITAR EL SÓTANO

Con este resultado, Puebla superó a Mazatlán en la tabla de porcentajes. La Franja alcanzó un cociente de 0.7816, mientras que los Cañoneros quedaron con 0.7368, convirtiéndose en el equipo con mayor riesgo de pagar la multa de 80 millones de pesos. Puebla, por su parte, se colocaría momentáneamente con la segunda multa más alta, de 47 millones.

El Club Puebla suma ahora una victoria y una derrota en el Clausura 2026 y se preparará para enfrentar a Cruz Azul este sábado 17 de enero a las 21:00 horas, en duelo correspondiente a la jornada tres.