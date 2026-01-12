  • 24° C
Con paliza, Charros se pone 2-0 en la serie

El miércoles se reanuda en Mexicali; Águilas buscará reaccionar en casa

Ene. 12, 2026
Tremenda paliza le aplicaron los Charros de Jalisco a los Águilas de Mexicali en el Estadio Panamericano, al imponerse por pizarra de 13-4 para colocar la serie semifinal 2-0 a su favor.

El equipo jalisciense aprovechó su condición de local y ahora se marcha a Mexicali, Baja California, en busca de un par de victorias que le permitan acceder a la gran final y asegurar su boleto a la Serie del Caribe.

Los dirigidos por Benjamín Gil demostraron que van por el bicampeonato y desataron una poderosa ofensiva de 12 imparables, respaldando la labor monticular de Luis Payán, quien se encaminó a la victoria.

A la ofensiva destacó el refuerzo Santiago Chávez, quien conectó cuadrangular, mientras que Julián Ornelas también se voló la barda para aportar al ataque de los Charros.

Charros abrió la pizarra en la parte baja de la primera entrada, atacando la serpentina de Gabriel Ponce. En la segunda baja, la novena jalisciense se destapó con un rally de cinco carreras, colocando la ventaja 7-0.

En la tercera y cuarta entrada baja, Charros aumentó la diferencia al sumar una carrera en cada episodio para poner el marcador 9-0.

Mexicali reaccionó y se sacudió la blanqueada en la parte alta de la quinta entrada, cuando pisó el pentágono en tres ocasiones. En la sexta alta sumó una más y se acercó en la pizarra 9-4.

Sin embargo, Jalisco respondió de inmediato fabricando dos carreras en la parte baja de la sexta entrada para ampliar la ventaja a 11-4. Para la séptima baja, Charros volvió a timbrar en dos ocasiones y dejó cifras definitivas de 13-4.

LANZADORES DEL PARTIDO 

Por Charros, Luis Payán abrió y se llevó la victoria con labor de cinco entradas completas, en las que permitió cuatro imparables y tres carreras, otorgó dos bases por bolas y ponchó a un rival. Fue auxiliado por tres lanzadores más.

Por Águilas de Mexicali, Gabriel Ponce cargó con la derrota tras trabajar una entrada y un tercio, permitiendo dos imparables y cuatro carreras, además de regalar tres bases por bolas y ponchar a un contrario. Fue relevado por cinco pitchers más.

Este martes hay descanso en la liga y el miércoles se reanudan las acciones en las plazas de Guasave y Mexicali.

RESULTADOS

Charros 13-4 Águilas

(2-0)

Tomateros 6-4 Algodoneros

(2-0)

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

