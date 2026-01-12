Xabi Alonso, fuera del Real Madrid tras perder la Supercopa

La etapa de Xabi Alonso al frente del Real Madrid llegó a su fin de manera anticipada, luego de apenas siete meses en el banquillo del primer equipo, pese a que su contrato contemplaba un proyecto a tres temporadas.

El club blanco hizo oficial la salida del técnico tolosano a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, donde señaló que la decisión se tomó de mutuo acuerdo entre ambas partes. Con ello, concluyó una etapa breve pero intensa en uno de los cargos más exigentes del futbol mundial.

Sin embargo, versiones difundidas por el programa El Chiringuito aseguran que la determinación no fue consensuada, sino que se trató de una destitución derivada de los recientes resultados deportivos.

EL MENSAJE DEL REAL MADRID

En el mismo comunicado, la directiva encabezada por Florentino Pérez agradeció el trabajo de Xabi Alonso y de su cuerpo técnico, destacando su profesionalismo y compromiso durante el tiempo que estuvieron al frente del equipo.

El club también subrayó el vínculo especial que mantiene con el exmediocampista, al considerarlo una figura clave en la historia reciente de la institución y una de las leyendas que han representado los valores del Real Madrid dentro y fuera del campo.

BALANCE DE SU GESTIÓN DEPORTIVA

Durante su paso por el banquillo merengue, Xabi Alonso dirigió un total de 34 partidos oficiales. Su balance fue de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas, números que no fueron suficientes para consolidar el proyecto deportivo que se había planteado al inicio de su gestión.

A pesar de los resultados positivos en términos estadísticos, la exigencia permanente del club y los tropiezos en instancias clave marcaron el desenlace de su etapa como entrenador del primer equipo.

Minutos después de anunciar la salida de Alonso, el Real Madrid confirmó a su sucesor. Álvaro Arbeloa fue designado como nuevo entrenador del primer equipo, tras su paso como director técnico del Castilla desde junio de 2025.

La institución destacó que Arbeloa ha desarrollado toda su carrera como entrenador dentro de la cantera madridista desde 2020, lo que refuerza la apuesta del club por perfiles formados en casa para encarar una nueva etapa deportiva.