Rayados cae ante Toluca en el Clausura 2026: Canales falla penalti

Monterrey abrió el Clausura 2026 en el Gigante de Acero con un cierre dramático marcado por el penalti que Sergio Canales no logró convertir, situación que selló la derrota por 1-0 frente al Toluca, en duelo correspondiente a la jornada 1 del certamen.

El encuentro se desarrolló con disputas constantes en el medio campo y llegadas esporádicas en ambas áreas. Rayados intentó generar peligro por las bandas, mientras que los Diablos Rojos apostaron por transiciones rápidas. Antes del descanso, Monterrey tuvo aproximaciones con disparos de Canales y una oportunidad de Gerardo Arteaga, en tanto que Toluca respondió con intentos desde fuera del área.

El panorama cambió en la segunda mitad, cuando Toluca tomó la ventaja. Al minuto 56, Helinho marcó el 0-1 con un disparo de izquierda dentro del área, tras una asistencia de Santiago Simón. A partir de ahí, Monterrey movió el banquillo con ingresos como Roberto de la Rosa e Iker Fimbres, buscando mayor peso ofensivo y cargando el área rival en busca del empate.

SERGIO CANALES FALLA PENAL

El cierre del partido se intensificó con la intervención del VAR. Al 85´, se confirmó un penalti para Rayados por una falta de Diego Barbosa sobre Iker Fimbres. Sergio Canales tomó el balón en el momento de mayor presión para los locales.

Sin embargo, al 88´, Canales falló desde los once pasos: su disparo de izquierda fue atajado por Hugo González, quien mantuvo la ventaja de Toluca. En los minutos finales, Monterrey insistió con centros y remates, incluida una opción de Germán Berterame que se fue por encima del arco, pero el empate nunca llegó.

Con siete minutos de compensación anunciados a partir del 90+1´, Toluca logró sostener el resultado y se llevó los tres puntos en la jornada inaugural. El debut del Clausura 2026 en el Gigante de Acero quedó definido por el gol de Helinho y la atajada de Hugo González a Canales, acciones clave en el primer marcador del torneo.