Chivas vence a Pachuca 2-0 y arranca el Clausura 2026 como protagonista en la Liga MX

Las Chivas del Guadalajara comenzaron el Clausura 2026 con una actuación convincente al imponerse 2-0 a Pachuca en el Estadio Akron, resultado que confirma el buen momento del Rebaño Sagrado y refuerza su candidatura desde la jornada 1 de la Liga MX.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito mostró orden, intensidad y una idea clara desde los primeros minutos.

Aunque el arranque del encuentro fue de estudio para ambos equipos, los rojiblancos pronto tomaron el control del balón y del ritmo del partido, dominando ampliamente la primera mitad ante unos Tuzos que se vieron superados en lo colectivo.

La figura del encuentro volvió a ser Armando "La Hormiga" González, quien inició la defensa de su título de goleo con una anotación tempranera.

Al minuto 17, tras una jugada bien elaborada por la banda derecha, Brian Gutiérrez asistió al joven delantero, que únicamente empujó el balón al fondo de las redes para abrir el marcador y encender a la afición en Zapopan.

¡ASÍ EL PRIMER GOL DEL AÑO PARA EL GUADALAJARA! ¡QUE BUENA, OTAKU!



GUADALAJARA DOMINANTE TODO EL JUEGO

Con la ventaja, Chivas ganó confianza y mantuvo la presión ofensiva. Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Roberto "Piojo" Alvarado fueron constantes amenazas para la zaga hidalguense, generando múltiples ocasiones de gol y mostrando variantes en ataque.

Antes del descanso, el partido vivió un momento polémico tras una acción que involucró a Gutiérrez y derivó en reclamos desde el banquillo de Pachuca, sin mayores consecuencias en el desarrollo del juego.

Después, en una jugada a profundidad, Efraín Álvarez envió un centro raso al segundo poste para que Daniel Aguirre definiera con el arco vacío y sellara el 2-0 definitivo.

En la segunda mitad, Pachuca mejoró con el ingreso de Salomón Rondón, pero Chivas supo manejar el encuentro y asegurar tres puntos que lo colocan como uno de los equipos a seguir en el inicio del Clausura 2026.