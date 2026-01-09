Definidas las semifinales de la LMP

Luego de una dramática victoria de los Tomateros de Culiacán en siete intensos encuentros ante los Cañeros de Los Mochis, quedaron oficialmente definidas las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, mismas que darán inicio el próximo 11 de enero y prometen emociones al máximo nivel.

La primera fase de la postemporada dejó en claro que los playoffs son un torneo completamente distinto a la temporada regular. La sorpresa fue mayúscula, ya que tres de los primeros cuatro lugares del standing quedaron eliminados, confirmando que en esta instancia no hay favoritos y cada juego se disputa con máxima tensión.

El número uno del rol regular, Jaguares de Nayarit, fue eliminado en cinco juegos por los Algodoneros de Guasave, quienes mostraron solidez tanto en el pitcheo como a la ofensiva. Por su parte, los Yaquis de Obregón, segundo lugar general, sufrieron una dolorosa barrida a manos de los Águilas de Mexicali, en una serie donde el equipo fronterizo fue claramente superior en todos los departamentos.

Los Naranjeros de Hermosillo, tercer lugar de la clasificación, no lograron imponer condiciones y cayeron en seis juegos ante los Charros de Jalisco, actuales campeones del circuito, quienes demostraron experiencia y carácter en los momentos clave. Finalmente, los Tomateros de Culiacán se convirtieron en el último invitado a las semifinales tras dejar fuera a los Cañeros de Los Mochis en la serie más cerrada y emocionante de la ronda.

El enfrentamiento entre Tomateros y Cañeros se extendió hasta el límite de siete juegos, con duelos cerrados, decisiones tácticas determinantes y actuaciones destacadas tanto de abridores como de relevistas. Culiacán supo responder en los momentos decisivos para sellar su pase.

ENFRENTAMIENTOS DE SEMIFINALES

En la antesala de la Serie Final, los Tomateros de Culiacán recibirán este 11 de enero a los Algodoneros de Guasave, mientras que los Charros de Jalisco harán los honores en el Estadio Panamericano a los Águilas de Mexicali. Dos series que prometen espectáculo, intensidad y béisbol de alto nivel en la recta final de la temporada.