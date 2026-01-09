Cañeros y Tomateros se juegan el pase a semifinales

Mochis y Culiacán quedaron en cuarto y quinto lugar; esos resultados hicieron que se vieran las caras en la primera ronda de los Playoffs y, desde el primer juego de eliminación, estos dos equipos han estado dando lo mejor, regalándole una serie intensa al público sinaloense.

TOMATEROS LLEVA LA SERIE A LO MÁXIMO

Mochis llevaba la ventaja sobre Culiacán, pero el poderío ofensivo y la experiencia en Playoffs de Tomateros se hicieron notar, y el día jueves los guindas pusieron la serie 3 a 3, forzando un séptimo juego que se llevará a cabo este viernes desde el Estadio Tomateros, donde se definirá al último invitado a semifinales de esta temporada.

LOS EQUIPOS DE SONORA QUEDAN FUERA

Yaquis y Naranjeros se quedaron sin aspiraciones de ganar algo esta temporada. Los dos equipos de Sonora se despidieron del campeonato en la primera ronda de eliminación de Playoffs, sin oportunidad de ganar el título y sin aspiraciones de obtener un boleto a la Serie del Caribe 2026, que se estará jugando en Guadalajara.

Si Tomateros llega a perder ante Cañeros, los cuatro mejores clasificados en la tabla de la liga quedarían fuera de los Playoffs, siendo esto algo increíble y que solo puede pasar en una liga de máxima competencia.