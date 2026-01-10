El salario millonario de Chucky Lozano que lo hace inalcanzable para la Liga MX

El futuro de Hirving "Chucky" Lozano ha generado múltiples rumores tras darse a conocer su salida del San Diego FC de la MLS.

Aunque su nombre ha sido vinculado con varios clubes de la Liga MX, la realidad es que existe un obstáculo prácticamente insuperable: su salario, una cifra que está muy lejos del alcance del futbol mexicano.

¿CUÁNDO GANA CHUKY LOZANO EN LA MLS?

De acuerdo con datos oficiales de la MLS Players Association, Lozano fue en 2025 el quinto futbolista mejor pagado de toda la liga estadounidense, con un salario anual de 7.6 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 136.6 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Esta cifra lo coloca en una élite salarial compartida únicamente con estrellas de talla mundial como:

Lionel Messi – 20.4 millones de dólares

– 20.4 millones de dólares Son Heung-Min – 11.1 millones de dólares

– 11.1 millones de dólares Sergio Busquets – 8.7 millones de dólares

– 8.7 millones de dólares Miguel Almirón – 7.8 millones de dólares

– 7.8 millones de dólares El hecho de que Lozano esté en ese grupo deja claro el nivel económico que representa su contratación.

UN CONTRATO QUE COMPLICA SU REGRESO A MÉXICO

Además del salario, otro factor clave es que Chucky Lozano tiene contrato vigente hasta 2028. San Diego FC pagó cerca de 12 millones de dólares al PSV Eindhoven para hacerse con sus servicios, por lo que cualquier club interesado tendría que negociar un traspaso elevado y asumir un sueldo fuera de lo común.

¿SERÍA EL MEJOR PAGADO DE LA LIGA MX?

Aunque en la Liga MX existen figuras de renombre internacional, como Ángel Correa, Allan Saint-Maximin o Sergio Canales, ninguno se acerca a los ingresos actuales de Lozano.

De manera extraoficial, se estima que los jugadores mejor pagados del futbol mexicano perciben entre 4.5 y 5 millones de dólares anuales, muy por debajo de los 7.6 millones que gana el mexicano en la MLS.

El sueldo de Chucky Lozano rebasaría los presupuestos de la mayoría de los clubes mexicanos y pondría en serios aprietos financieros incluso a los equipos con mayor poder económico como Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul y Toluca.