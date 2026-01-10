  • 24° C
Deportes

León vence a Cruz Azul 2-1 y rompe racha de siete años en el Nou Camp

La Fiera inicia el Clausura 2026 con un triunfo de peso mientras que Cruz Azul no puede continuar su racha ganadora en el estadio de León

Ene. 10, 2026
Este fin de semana comenzaron las acciones del Clausura 2026 de la Liga MX.
Este fin de semana comenzaron las acciones del Clausura 2026 de la Liga MX.

Cruz Azul cayó en León por primera vez desde el Clausura 2019, luego de perder 2-1 en la jornada 1 del Clausura 2026. La Fiera rompió una racha de casi siete años sin vencer a La Máquina en el Nou Camp, gracias a los goles de Ismael Díaz y Colula, además de una actuación decisiva del arquero Óscar "Gato" García.

Desde el arranque, Cruz Azul tomó la iniciativa del encuentro, presionando alto y controlando el balón durante varios lapsos. Sin embargo, el conjunto celeste careció de claridad en el último tercio del campo, mientras León apostó por el orden defensivo y la paciencia para esperar su momento.

ASÍ FUE EL PARTIDO

La primera mitad tuvo pocas ocasiones claras. Rotondi fue el jugador más insistente por parte de La Máquina, pero el bloque defensivo esmeralda y la seguridad de su guardameta mantuvieron el marcador en cero durante gran parte del primer tiempo.

El partido se destrabó en el tiempo agregado del primer tiempo. Un error en la zaga cementera permitió que Beltrán asistiera a Ismael Díaz, quien quedó mano a mano y definió con precisión al 45+2 para adelantar a León y encaminar el triunfo en casa.

imagen-cuerpo

CRUZ AZUL INTENTA, PERO SE QUEDA CORTO

Con la desventaja en el marcador, Cruz Azul adelantó líneas y vivió sus mejores momentos del encuentro. Funes Mori, Mateo Levy, Rotondi y Palavecino generaron oportunidades, pero se toparon una y otra vez con un inspirado Gato García, clave para sostener la ventaja de los esmeraldas.

León también tuvo opciones para ampliar la diferencia. Cambindo e Ismael Díaz estuvieron cerca del tercer gol, aunque la falta de coordinación en el área y una jugada polémica, en la que se pidió penalti sin sanción, evitaron que el marcador se moviera.

En la recta final, el ritmo del partido disminuyó hasta que Cruz Azul logró el descuento al minuto 90. Palavecino aprovechó un balón suelto fuera del área para marcar su primer gol con La Máquina y poner dramatismo al cierre. Incluso, los celestes estuvieron cerca del empate con un tanto de Rotondi, pero fue anulado por el VAR debido a un fuera de juego de Piovi.

Finalmente, León supo manejar los últimos minutos y aseguró una victoria histórica, rompiendo su mala racha ante Cruz Azul en casa desde el Clausura 2019.

César Leyva
César Leyva
