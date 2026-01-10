Arrancan las semifinales de la LMP este domingo

Luego de las emocionantes series de primera ronda de postemporada, la Liga Mexicana del Pacífico se apresta con dos atractivas series de semifinales que arrancan este domingo. En la primera de ellas, Tomateros de Culiacán recibe a Algodoneros de Guasave en una serie sinaloense 100 por ciento.

El equipo de Tomateros de Culiacán viene de dejar en el camino a Cañeros de Los Mochis en siete emocionantes encuentros. Culiacán llegó a estar 3-2 abajo en la serie, pero ganó un par de juegos en casa para dejar con las ganas de festejar a la afición cañera.

Por su parte, Algodoneros de Guasave le puso el cascabel al gato y eliminó a los número uno de la liga, Jaguares de Nayarit, en cinco juegos. Algodoneros, que se metió a los playoffs en los últimos días de la temporada regular, llegó como el "patito feo" a la postemporada y dio el campanazo con su forma agresiva y alegre de jugar, eliminando al gran favorito al título.

En el otro frente, Charros de Jalisco viene de eliminar a Naranjeros de Hermosillo en seis peleados encuentros. La experiencia se impuso ante unos Naranjeros que confiaron en sus Grandes Ligas para intimidar al rival, pero Charros aprovechó todo lo que le dio el contrario. Fue en patio ajeno donde los jaliscienses lograron eliminar a su rival en el sexto juego de la serie.

Por su parte, Águilas de Mexicali, penúltimo lugar del standing, dejó fuera al segundo lugar, Yaquis de Obregón. No solo los venció, sino que los barrió en la serie. Los dos primeros juegos se fueron a entradas extras y fueron ganados por Mexicali en casa de los Yaquis, y posteriormente dos juegos más en el Nido de los Águilas fueron suficientes para concretar la eliminación.

REFUERZOS PARA SEMIFINALES

En la ronda de draft para semifinales, los equipos escogieron de la siguiente manera:

Como primer lugar, le tocó escoger a Algodoneros de Guasave, quienes tomaron a Tyler Jandron, lanzador, y como reserva a Braulio Torres Pérez, también pitcher.

En segundo lugar, Águilas de Mexicali seleccionó a Willie Calhoun, infielder, y como reserva a Odrisamer Despaigne, lanzador.

El tercer turno correspondió a Charros de Jalisco, que eligió al receptor Santiago Chávez y como reserva a Matt Foster.

Finalmente, Tomateros de Culiacán tomó al jardinero Allen Córdoba y como reserva a Carlos Sepúlveda, ambos jugadores de Lorenzo Bundy en la Liga Mexicana de Beisbol.

HORARIOS DE LOS JUEGOS

Los partidos de este domingo están programados para iniciar en Culiacán a las 6:05 de la tarde; por Tomateros lanzará Manny Barreda y por Algodoneros lo hará Tyler Jandron.

En el otro frente, el duelo dará comienzo en punto de las 5:00 pm; por Charros abrirá Manny Bañuelos y por Mexicali lo hará David Reyes.