David Artee Delgado: el joven golfista mexicano que conquista torneos nacionales e internacionales

El talento deportivo suele revelarse temprano cuando existe pasión genuina, y ese es el caso de David Artee Delgado, estudiante de PrepaTec Ciudad Obregón, quien se ha consolidado como uno de los golfistas juveniles más destacados de México. A su corta edad, ya presume una trayectoria que combina logros nacionales, experiencia internacional y una mentalidad competitiva poco común.

¿CÓMO HA SIDO LA TRAYECTORIA DEPORTIVA DE DAVID ARTEE DELGADO?

El vínculo de David con el golf comenzó desde muy pequeño. A los cinco años, acompañaba a su padre al campo, sin imaginar que aquellas jornadas de convivencia familiar marcarían el rumbo de su vida. Con el paso del tiempo, el deporte dejó de ser solo un pasatiempo y se transformó en un proyecto de vida que hoy lo mantiene compitiendo al más alto nivel juvenil.

Desde 2020, David se ha desempeñado dentro del ámbito competitivo, acumulando campeonatos regionales durante tres años consecutivos y consolidándose como una figura constante en los principales torneos del país. Su esfuerzo lo llevó en 2022 a ser reconocido como uno de los mejores golfistas juniors del mundo, al colocarse dentro del top 25 del Callaway World Championship, una competencia reservada exclusivamente para talentos de élite.

La preparación es una de las claves de su éxito. David entrena durante todo el año, ajustando la intensidad de sus rutinas conforme se acercan los torneos. Sus sesiones incluyen trabajo de juego corto —con tiros menores a 100 yardas— y juego largo, su especialidad, donde destaca por su potencia y precisión. Esta combinación le permite llegar a cada competencia con una estrategia clara y un alto nivel de confianza.

DETALLES SOBRE LA PREPARACIÓN Y LOGROS NACIONALES

El Club de Golf de Ciudad Obregón, en Sonora, ha sido su segunda casa desde la infancia. En sus campos ha perfeccionado su técnica, acumulado experiencia y desarrollado el estilo que hoy lo distingue dentro y fuera del país. A lo largo de su carrera ha participado en numerosos torneos, logrando posiciones destacadas como campeón, subcampeón y finalista.

Entre sus resultados más relevantes se encuentran el subcampeonato en el Nacional de Golf CONADE 2024, una competencia que marcó un antes y un después en su carrera, así como podios y top 10 en torneos regionales y nacionales durante 2024 y 2025. Estas experiencias le confirmaron que tiene el nivel necesario para competir frente a los mejores.

Uno de los momentos más significativos para David fue su participación en el Callaway World Championship, celebrado anualmente en Palm Beach, California. Este evento internacional reúne a cientos de jóvenes golfistas de los cinco continentes y es considerado uno de los más importantes del mundo en su categoría. Para él, esta competencia representó una motivación extra para elevar su nivel y reafirmar su compromiso con el deporte.

Más allá de los trofeos, David destaca el crecimiento personal que el golf le ha brindado. Considera que es un deporte exigente, tanto física como mentalmente, donde cada competencia es una batalla interna por superarse tiro a tiro. La presión, lejos de intimidarlo, se ha convertido en una herramienta para mantenerse enfocado y controlar sus emociones.

Su mayor inspiración ha sido siempre su padre, quien además de acompañarlo desde el inicio, fungió como su entrenador durante gran parte de su formación. De él aprendió la importancia de la calma, la concentración y la constancia, valores que hoy aplica tanto dentro como fuera del campo.

Mirando hacia el futuro, David Artee Delgado tiene claro su objetivo: dedicarse profesionalmente al golf. Aunque reconoce tener otros intereses, ninguno se compara con la pasión que siente por este deporte. Convencido de que el esfuerzo rinde frutos, invita a otros jóvenes a acercarse al golf y buscar apoyo en entrenadores y familiares que los guíen en su camino.

Con disciplina, talento y una mentalidad ganadora, David continúa escribiendo una historia que apenas comienza, pero que ya lo posiciona como una de las promesas más sólidas del golf juvenil mexicano.