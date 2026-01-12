  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 12 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

Definidos los Juegos Divisionales de la NFL 2026: ¿cuándo y dónde verlos?

Luego de la Ronda de Comodines, los cruces quedaron establecidos tanto en la Conferencia Nacional como en la Conferencia Americana

Ene. 12, 2026
La NFL está entrando en la etapa más emocionante para sus aficionados.
La NFL está entrando en la etapa más emocionante para sus aficionados.

La NFL ha entrado en su etapa más intensa. Tras una muy cerrada Ronda de Comodines, quedaron definidos los Juegos Divisionales, una fase clave en el camino rumbo al Super Bowl, donde solo los mejores equipos mantienen vivo el sueño del campeonato.

Aunque los Playoffs arrancaron con algunas sorpresas, los enfrentamientos de la siguiente ronda prometen duelos de alto nivel y estadios llenos de aficionados al que es uno de los deportes con más seguidores en Estados Unidos.

ASÍ SE JUGARÁN LOS JUEGOS DIVISIONALES DE LA NFL

Luego de la Ronda de Comodines, los cruces quedaron establecidos tanto en la Conferencia Nacional como en la Conferencia Americana.

En la NFC, los San Francisco 49ers avanzaron tras eliminar a los Philadelphia Eagles y ahora se medirán ante los Seattle Seahawks, quienes tuvieron descanso en la ronda anterior.

En el otro duelo, los Los Angeles Rams dejaron fuera a los Carolina Panthers y enfrentarán a los Chicago Bears, que protagonizaron un gran partido ante los Green Bay Packers.

Por su parte, en la AFC, los Buffalo Bills superaron a los Jacksonville Jaguars y ahora chocarán con los Denver Broncos, que avanzaron directamente a esta fase.

Finalmente, los Houston Texans dieron la campanada tras aplastar a los Pittsburgh Steelers y se verán las caras con los siempre peligrosos New England Patriots, quienes vencieron a los Los Angeles Chargers.

CALENDARIO DE JUEGOS DIVISIONALES

Conferencia Nacional

  • San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks | Sábado 17 de enero | 19:00 horas
  • Los Angeles Rams vs Chicago Bears | Domingo 18 de enero | 15:00 horas

Conferencia Americana

  • Buffalo Bills vs Denver Broncos | Sábado 17 de enero | 15:30 horas
  • Houston Texans vs New England Patriots | Domingo 18 de enero | 18:00 horas

¿DÓNDE VER LOS JUEGOS DIVISIONALES DE LA NFL?

Los Juegos Divisionales de la NFL podrán verse en ESPN y Fox Sports a través de la televisión de paga. Además, Canal 5 transmitirá todos los encuentros en TV abierta, mientras que la plataforma ViX ofrecerá los partidos en streaming.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Xabi Alonso, fuera del Real Madrid tras perder la Supercopa
Deportes

Xabi Alonso, fuera del Real Madrid tras perder la Supercopa

Enero 12, 2026

La eliminación en el torneo detonó cambios internos y abre incertidumbre sobre el futuro deportivo del club para el resto de la temporada

David Artee Delgado: el joven golfista mexicano que conquista torneos nacionales e internacionales
Deportes

David Artee Delgado: el joven golfista mexicano que conquista torneos nacionales e internacionales

Enero 12, 2026

Desde Ciudad Obregón hasta los escenarios más importantes del golf juvenil mundial, ha construido una carrera sólida con disciplina y constancia

Rayados cae ante Toluca en el Clausura 2026: Canales falla penalti
Deportes

Rayados cae ante Toluca en el Clausura 2026: Canales falla penalti

Enero 10, 2026

El debut del Clausura 2026 en el Gigante de Acero quedó definido por el gol de Helinho