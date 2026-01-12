Definidos los Juegos Divisionales de la NFL 2026: ¿cuándo y dónde verlos?

La NFL ha entrado en su etapa más intensa. Tras una muy cerrada Ronda de Comodines, quedaron definidos los Juegos Divisionales, una fase clave en el camino rumbo al Super Bowl, donde solo los mejores equipos mantienen vivo el sueño del campeonato.

Aunque los Playoffs arrancaron con algunas sorpresas, los enfrentamientos de la siguiente ronda prometen duelos de alto nivel y estadios llenos de aficionados al que es uno de los deportes con más seguidores en Estados Unidos.

ASÍ SE JUGARÁN LOS JUEGOS DIVISIONALES DE LA NFL

Luego de la Ronda de Comodines, los cruces quedaron establecidos tanto en la Conferencia Nacional como en la Conferencia Americana.

En la NFC, los San Francisco 49ers avanzaron tras eliminar a los Philadelphia Eagles y ahora se medirán ante los Seattle Seahawks, quienes tuvieron descanso en la ronda anterior.

En el otro duelo, los Los Angeles Rams dejaron fuera a los Carolina Panthers y enfrentarán a los Chicago Bears, que protagonizaron un gran partido ante los Green Bay Packers.

Por su parte, en la AFC, los Buffalo Bills superaron a los Jacksonville Jaguars y ahora chocarán con los Denver Broncos, que avanzaron directamente a esta fase.

Finalmente, los Houston Texans dieron la campanada tras aplastar a los Pittsburgh Steelers y se verán las caras con los siempre peligrosos New England Patriots, quienes vencieron a los Los Angeles Chargers.

En el último MNF, @espnsutcliffe entrevistó a Will Anderson, quien habló sobre lo que se viene en la Ronda Divisional para @SomosTexans. pic.twitter.com/oo9Up7LNUv — NFL México (@nflmx) January 13, 2026

CALENDARIO DE JUEGOS DIVISIONALES

Conferencia Nacional

San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks | Sábado 17 de enero | 19:00 horas

| Sábado 17 de enero | 19:00 horas Los Angeles Rams vs Chicago Bears | Domingo 18 de enero | 15:00 horas

Conferencia Americana

Buffalo Bills vs Denver Broncos | Sábado 17 de enero | 15:30 horas

| Sábado 17 de enero | 15:30 horas Houston Texans vs New England Patriots | Domingo 18 de enero | 18:00 horas

See you next weekend for the Divisional Round. #NFLPlayoffs pic.twitter.com/Q4s186Hjty — NFL (@NFL) January 13, 2026

¿DÓNDE VER LOS JUEGOS DIVISIONALES DE LA NFL?

Los Juegos Divisionales de la NFL podrán verse en ESPN y Fox Sports a través de la televisión de paga. Además, Canal 5 transmitirá todos los encuentros en TV abierta, mientras que la plataforma ViX ofrecerá los partidos en streaming.