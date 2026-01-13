Chivas enfrenta a Juárez con la mira puesta en otra victoria

Un duelo clave dentro de la jornada del torneo, con el objetivo claro de seguir cosechando victorias y mantenerse en la parte alta de la tabla general. El Rebaño Sagrado busca confirmar su buen arranque de campeonato y demostrar que es un serio contendiente al título.

El conjunto rojiblanco llega motivado tras sumar puntos importantes en la fecha anterior, mostrando solidez defensiva, buen manejo del balón y una ofensiva que poco a poco comienza a encontrar su mejor versión. El cuerpo técnico ha insistido en mantener la intensidad desde el primer minuto, conscientes de que Juárez suele complicar los partidos cuando juega como local o cuando logra cerrar espacios.

Por su parte, los Bravos intentarán aprovechar cualquier error para frenar el buen paso de Chivas, en un encuentro que promete ser disputado en el mediocampo y con oportunidades en ambas porterías. Para Guadalajara, sumar otra victoria significaría un golpe de autoridad y un impulso anímico importante para el resto del torneo.

ARMANDO GONZÁLEZ, EL JUGADOR CLAVE DE CHIVAS

Uno de los focos principales del encuentro estará puesto en Armando González, quien llega como actual campeón de goleo y ha comenzado el torneo de la mejor manera posible al anotar en la primera jornada, confirmando que su olfato goleador sigue intacto. El delantero se ha convertido en una pieza fundamental dentro del esquema ofensivo de Chivas, aportando no solo goles, sino también movilidad y presión constante sobre la defensa rival.

González ha demostrado ser un jugador determinante en momentos clave, y su capacidad para aparecer dentro del área lo convierte en una amenaza constante para Juárez. El atacante buscará aumentar su cuota goleadora y mantener el ritmo que lo llevó a consagrarse como el máximo anotador del torneo anterior. El cuerpo técnico confía en que Armando González sea nuevamente el referente en ofensiva, respaldado por un medio campo creativo que le genere oportunidades claras. Para Chivas, contar con un goleador en buen momento es fundamental en su aspiración de seguir sumando triunfos y consolidarse como uno de los equipos más sólidos del campeonato.

El duelo ante Juárez representa una nueva prueba para el Rebaño, que quiere dejar en claro que su objetivo es pelear en lo más alto y no bajar el ritmo en este inicio de torneo.