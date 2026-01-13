Adidas revive la nostalgia mundialista y lanza jerseys retro de México, Argentina, Colombia y Chile

El Mundial de 2026 comienza a tomar protagonismo en la conversación global y, con él, la pasión de los aficionados al futbol se intensifica. A poco tiempo de que arranque la justa mundialista, las marcas deportivas empiezan a mover sus piezas y a apostar por la nostalgia como un motor de emoción

Ante esto, durante la mañana de este martes, a través de sus redes sociales y su página web oficial, Adidas confirmó el lanzamiento de cuatro jerseys clásicos correspondientes a las selecciones de México, Argentina, Colombia y Chile, prendas que evocan momentos históricos del futbol internacional y que ya se encuentran disponibles para el público.

COLECCIÓN ESPECIAL DE JERSEYS RETRO DE SELECCIONES AMERICANAS

MÉXICO REVIVE EL 86, A 40 AÑOS DEL MUNDIAL

En el caso de la Selección Mexicana, la reedición corresponde al jersey local utilizado en la Copa del Mundo de México 1986, torneo que este verano cumple cuatro décadas. Se trata de una de las camisetas más emblemáticas del Tricolor, asociada a una de las justas mundialistas más recordadas de la historia. Los fanáticos pueden encontrar la jersey en la página oficial de Adidas a un precio de 2 mil 499 pesos.

COLOMBIA Y EL RECUERDO DE ITALIA 90

Para Colombia, Adidas apostó por la indumentaria local del Mundial de Italia 1990, aquella camiseta amarilla con detalles en los colores de la bandera que simboliza una etapa dorada del futbol cafetero.

El modelo versión fan tiene un precio de mil 999 pesos, mientras que la versión jugador alcanza los 2 mil 999 pesos y cuenta con la opción de personalización.

ARGENTINA Y ALEMANIA 2006, UN RECUERDO IMBORRABLE

La selección de Argentina tendrá la reedición del jersey con el que la Albiceleste disputó la Copa del Mundo de Alemania 2006, una camiseta que los aficionados mexicanos recuerdan bien, ya que fue con esa indumentaria con la que Maxi Rodríguez marcó el gol que eliminó al Tri en octavos de final. El modelo se puede encontrar en la página oficial de Adidas a un precio oficial de 2 mil 499 pesos.

EL JERSEY NO MUNDIALISTA: CHILE 1994

Dentro de la colección destaca una camiseta que no vio acción en una Copa del Mundo. Se trata del jersey local de la Selección Chilena de 1994.

Previo al Mundial de Estados Unidos, Chile fue suspendida por la FIFA, lo que le impidió incluso disputar las eliminatorias de Conmebol, convirtiendo esta playera en una pieza histórica particular. Se puede encontrar a un precio de 2 mil 499 pesos.

Además, la marca lanzó sudaderas retro, aunque solo en versiones de México 1986 y Argentina 2006. La sudadera del Tricolor tiene un precio de 3 mil 999 pesos, mientras que la de Argentina cuesta 2 mil 999 pesos mexicanos.

Con esta colección, Adidas apuesta por la memoria colectiva y el sentimiento mundialista, ofreciendo a los aficionados prendas que no solo remiten a grandes torneos, sino que también buscan convertirse en objetos de colección rumbo a la próxima Copa del Mundo.