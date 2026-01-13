  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 13 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

Halcones de Obregón anuncia regreso de Alex Reyna

De cara a la temporada 2026 del Cibacopa

Ene. 13, 2026
Halcones de Obregón anuncia regreso de Alex Reyna

Halcones de Ciudad Obregón anunció de manera oficial el regreso de Alex Reyna para encarar la temporada 2026 del Circuito de basquetbol de la Costa del Pacifico (Cibacopa), reforzando así el proyecto deportivo del club de cara a una nueva y exigente campaña dentro del circuito del baloncesto profesional mexicano.

Reyna, quien ya ha defendido los colores del equipo emplumado en temporadas anteriores, volverá a portar el jersey de Obregón con el objetivo de aportar su experiencia, conocimiento de la liga y compromiso dentro y fuera de la duela. Su retorno representa una pieza importante para la estructura del equipo, tanto en el aspecto deportivo como en el institucional, al tratarse de un jugador que conoce la identidad y la exigencia de la organización.

La directiva de Halcones de Ciudad Obregón destacó que el regreso de Alex Reyna responde a la intención de mantener una base mexicana sólida, integrada por jugadores identificados con la filosofía del club y con la afición cajemense. La apuesta por la continuidad y el sentido de pertenencia es uno de los pilares del proyecto, buscando consolidar un grupo competitivo desde la pretemporada.

Además de su aporte en la cancha, Reyna es considerado un referente positivo dentro del vestidor, capaz de transmitir liderazgo y disciplina a los jugadores jóvenes que se integren al plantel. Su experiencia en el Cibacopa será clave en momentos determinantes del calendario, donde la regularidad y la fortaleza mental suelen marcar diferencia.

imagen-cuerpo

Con esta incorporación, Halcones continúa avanzando en la conformación de su roster rumbo a la temporada 2026, reafirmando su compromiso de ofrecer un equipo competitivo y protagonista en la Arena ITSON, escenario donde la afición espera ver a un conjunto entregado y con identidad.

La directiva emplumada señaló que el armado del equipo sigue en marcha y que en los próximos días se dará a conocer más información relacionada con la planeación deportiva, refuerzos y movimientos que complementarán el plantel para afrontar con seriedad y ambición la siguiente temporada.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

Contenido Relacionado
Puebla vence a Mazatlán y lo hunde como principal candidato a pagar la multa más alta de la Liga MX
Deportes

Puebla vence a Mazatlán y lo hunde como principal candidato a pagar la multa más alta de la Liga MX

Enero 13, 2026

El casi extinto equipo de Sinaloa está en la lucha por evitar la sanción millonaria que se impone por bajo desempeño

Chivas enfrenta a Juárez con la mira puesta en otra victoria
Deportes

Chivas enfrenta a Juárez con la mira puesta en otra victoria

Enero 13, 2026

El Rebaño Sagrado salta a la cancha esta noche para enfrentar a los Bravos de Juárez

Adidas revive la nostalgia mundialista y lanza jerseys retro de México, Argentina, Colombia y Chile
Deportes

Adidas revive la nostalgia mundialista y lanza jerseys retro de México, Argentina, Colombia y Chile

Enero 13, 2026

El Mundial 2026 ya se hace sentir y Adidas lanzó una colección de jerseys retro con camisetas icónicas de selecciones americanas