Halcones de Obregón anuncia regreso de Alex Reyna

Halcones de Ciudad Obregón anunció de manera oficial el regreso de Alex Reyna para encarar la temporada 2026 del Circuito de basquetbol de la Costa del Pacifico (Cibacopa), reforzando así el proyecto deportivo del club de cara a una nueva y exigente campaña dentro del circuito del baloncesto profesional mexicano.

Reyna, quien ya ha defendido los colores del equipo emplumado en temporadas anteriores, volverá a portar el jersey de Obregón con el objetivo de aportar su experiencia, conocimiento de la liga y compromiso dentro y fuera de la duela. Su retorno representa una pieza importante para la estructura del equipo, tanto en el aspecto deportivo como en el institucional, al tratarse de un jugador que conoce la identidad y la exigencia de la organización.

La directiva de Halcones de Ciudad Obregón destacó que el regreso de Alex Reyna responde a la intención de mantener una base mexicana sólida, integrada por jugadores identificados con la filosofía del club y con la afición cajemense. La apuesta por la continuidad y el sentido de pertenencia es uno de los pilares del proyecto, buscando consolidar un grupo competitivo desde la pretemporada.

Además de su aporte en la cancha, Reyna es considerado un referente positivo dentro del vestidor, capaz de transmitir liderazgo y disciplina a los jugadores jóvenes que se integren al plantel. Su experiencia en el Cibacopa será clave en momentos determinantes del calendario, donde la regularidad y la fortaleza mental suelen marcar diferencia.

Con esta incorporación, Halcones continúa avanzando en la conformación de su roster rumbo a la temporada 2026, reafirmando su compromiso de ofrecer un equipo competitivo y protagonista en la Arena ITSON, escenario donde la afición espera ver a un conjunto entregado y con identidad.

La directiva emplumada señaló que el armado del equipo sigue en marcha y que en los próximos días se dará a conocer más información relacionada con la planeación deportiva, refuerzos y movimientos que complementarán el plantel para afrontar con seriedad y ambición la siguiente temporada.