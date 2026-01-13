Se reanudan las semifinales en la LMP este miércoles

El par de victorias que consiguieron tanto Tomateros de Culiacán como Charros de Jalisco en casa, en el arranque de las semifinales, les da la confianza necesaria para meterse en patio ajeno y buscar avanzar a la gran final de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Charros de Jalisco, que se está midiendo a los Caballeros Águilas de Mexicali por un boleto a la final y un cupo en la próxima Serie del Caribe, tiene ventaja de 2-0 en la serie. Ahora, el enfrentamiento cambia de escenario y el Nido de los Águilas recibe este miércoles a unos Charros que, con dos victorias más, estarían dando el siguiente paso en su camino rumbo al bicampeonato.

Por su parte, Tomateros de Culiacán se mide a Algodoneros de Guasave en la otra semifinal, buscando avanzar a la final y conseguir el segundo boleto a la justa caribeña.

Culiacán ahora visitará el Kuroda Park en busca de un par de triunfos, teniendo como referencia que, en caso de perder, los tres juegos en casa de Algodoneros asegurarían su regreso a la nación guinda en la capital sinaloense.

Algodoneros, que ingresó a la postemporada en el último lugar del standing y lo hizo en los últimos días de competencia, dejó fuera en la primera ronda de playoffs a los favoritos Jaguares de Nayarit. Ahora busca revertir la desventaja que se trajo de Culiacán.

HORARIOS DE LOS JUEGOS 3, 4 Y 5 (EN CASO DE SER NECESARIO)

En el duelo donde Charros enfrenta a Mexicali, los lanzadores probables son, por parte de Charros, el designado por Benjamín Gil, Luis Iván Rodríguez; mientras que por el equipo dirigido por Roberto Vizcarra, el encargado será el grande ligas Valente Bellozo. El encuentro dará comienzo en punto de las 8:30 de la noche.

En la otra serie semifinal, Tomateros de Culiacán, dirigidos por Lorenzo Bundy, enviarán a la loma a Fontes del Monte Smith; por parte de Algodoneros, bajo el mando de Óscar Robles, el abridor será Jorge Antonio Pérez. Este partido iniciará a las 7:30 de la noche.