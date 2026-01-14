Juan Carlos "Haper" Gamboa, nuevo refuerzo de las Águilas Cibaeñas

Las Águilas Cibaeñas anunciaron la incorporación del infielder mexicano Juan Carlos "Haper" Gamboa como refuerzo de lujo para la etapa final del Round Robin en la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana.

TEMPORADA DE GAMBOA CON LOS YAQUIS DE OBREGÓN

Gamboa viene de una destacada participación en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Obregón, donde fue pieza importante tanto en defensa como en ofensiva. En la LMP registró un buen desempeño, con un promedio al bate cercano a .276 y 15 carreras impulsadas, mostrando consistencia en su producción al plato.

Durante la temporada con Obregón, Gamboa también contribuyó en series clave, incluyendo enfrentamientos en los que su bate fue decisivo para que el equipo asegurara victorias en momentos apretados.Antes de llegar a la LIDOM, en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Diablos Rojos del México tuvo una campaña sobresaliente, con un alto promedio de .376, 10 jonrones y 52 carreras producidas, siendo reconocido por su sólida defensa e impacto ofensivo.

¿CÓMO VAN LAS ÁGUILAS CIBAEÑAS ESTA TEMPORADA?

Las Águilas Cibaeñas se encuentran en plena pelea por clasificar a la Serie Final de la LIDOM. Tras varios encuentros recientes, el equipo ha mostrado un buen nivel competitivo, con varias victorias en sus últimos juegos y colocándose cerca de los primeros puestos de la tabla. Con cinco partidos cruciales por disputar incluyendo duelos frente a Toros del Este, Gigantes del Cibao y Leones del Escogido el conjunto amarillo busca asegurar su pase a la siguiente ronda.

La llegada de Gamboa pretende ofrecer mayor profundidad y experiencia, especialmente en situaciones de presión, donde su bateo oportuno puede marcar la diferencia para un equipo tradicional que apunta hacia el título.