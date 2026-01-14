  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 14 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

Juan Carlos "Haper" Gamboa, nuevo refuerzo de las Águilas Cibaeñas

El experimentado parador en corto llega con la misión de fortalecer el cuadro interior y aportar su bateo en momentos clave de la postemporada

Ene. 14, 2026
Gamboa jugara en el extranjero.
Gamboa jugara en el extranjero.

Las Águilas Cibaeñas anunciaron la incorporación del infielder mexicano Juan Carlos "Haper" Gamboa como refuerzo de lujo para la etapa final del Round Robin en la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana. 

TEMPORADA DE GAMBOA CON LOS YAQUIS DE OBREGÓN

Gamboa viene de una destacada participación en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Obregón, donde fue pieza importante tanto en defensa como en ofensiva. En la LMP registró un buen desempeño, con un promedio al bate cercano a .276 y 15 carreras impulsadas, mostrando consistencia en su producción al plato.

imagen-cuerpo

Durante la temporada con Obregón, Gamboa también contribuyó en series clave, incluyendo enfrentamientos en los que su bate fue decisivo para que el equipo asegurara victorias en momentos apretados.Antes de llegar a la LIDOM, en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Diablos Rojos del México tuvo una campaña sobresaliente, con un alto promedio de .376, 10 jonrones y 52 carreras producidas, siendo reconocido por su sólida defensa e impacto ofensivo.

¿CÓMO VAN LAS ÁGUILAS CIBAEÑAS ESTA TEMPORADA?

Las Águilas Cibaeñas se encuentran en plena pelea por clasificar a la Serie Final de la LIDOM. Tras varios encuentros recientes, el equipo ha mostrado un buen nivel competitivo, con varias victorias en sus últimos juegos y colocándose cerca de los primeros puestos de la tabla. Con cinco partidos cruciales por disputar incluyendo duelos frente a Toros del Este, Gigantes del Cibao y Leones del Escogido el conjunto amarillo busca asegurar su pase a la siguiente ronda.

La llegada de Gamboa pretende ofrecer mayor profundidad y experiencia, especialmente en situaciones de presión, donde su bateo oportuno puede marcar la diferencia para un equipo tradicional que apunta hacia el título.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
Chivas vence a Juárez con gol de último minuto y es líder del Clausura 2026
Deportes

Chivas vence a Juárez con gol de último minuto y es líder del Clausura 2026

Enero 13, 2026

Se jugó este martes el partido correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Benito Juárez

Alexis Vega será baja de 4 a 6 semanas con Toluca tras someterse a artroscopia
Deportes

Alexis Vega será baja de 4 a 6 semanas con Toluca tras someterse a artroscopia

Enero 13, 2026

La operación había sido postergada, por lo que el atacante realizó trabajo diferenciado desde el cierre del torneo anterior

Se reanudan las semifinales en la LMP este miércoles
Deportes

Se reanudan las semifinales en la LMP este miércoles

Enero 13, 2026

Ahora con cambio de escenarios, Mexicali y Guasave a remar contra la corriente