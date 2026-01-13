Chivas vence a Juárez con gol de último minuto y es líder del Clausura 2026

Chivas logró un triunfo 1-0 ante FC Juárez gracias a un gol de Yael Padilla al minuto 90+4, en duelo correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Con este resultado, el Rebaño Sagrado mantiene paso perfecto y se coloca como líder del torneo con seis puntos.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El partido estuvo marcado por la intensidad y las oportunidades desperdiciadas por ambos equipos. Durante la primera mitad, los Bravos generaron las acciones más claras. Óscar Estupiñán estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 5, pero la defensa rojiblanca logró contener su disparo.

Más tarde, al 44´, José Luis Rodríguez estremeció el poste izquierdo, dejando escapar la mejor opción para los locales.

Guadalajara también tuvo llegadas importantes. Richard Ledezma falló una oportunidad dentro del área al minuto 8 y Brian Gutiérrez probó desde fuera del área, pero falló. Pese a los intentos, el marcador se mantuvo sin goles al descanso.

En la segunda parte, el encuentro continuó cerrado y con pocas concesiones defensivas. Cuando todo parecía indicar un empate sin anotaciones, Chivas encontró el premio en el tiempo añadido.

Ricardo Marín asistió de cabeza a Yael Padilla, quien definió de zurda dentro del área para sellar el triunfo rojiblanco en la última jugada del partido.

Este resultado mantiene a Chivas invicto y en la cima de la tabla, mientras que FC Juárez sufrió su primera derrota del torneo y se quedó con tres unidades tras dos jornadas.