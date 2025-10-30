VIDEO | Captan momento exacto en el que impidieron que un hombre se tirara de una farmacia en Ciudad Obregón

La mañana de este jueves se vivió un momento de gran tensión en Ciudad Obregón, Sonora, cuando un hombre intentó arrojarse desde el techo de una Farmacia Guadalajara ubicada en la esquina de las calles Jalisco y Obrero Mundial.

EL RESCATE EN PLENA VÍA PÚBLICA

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, elementos de seguridad y emergencia acudieron rápidamente al lugar para evitar que el sujeto concretara el intento. En la grabación se escucha cómo los agentes piden con urgencia una escalera para poder acercarse y rescatar al hombre, quien se encontraba visiblemente alterado.

Testigos que se encontraban en la zona captaron el momento exacto en que los rescatistas logran evitar la tragedia, recibiendo aplausos de los presentes tras poner a salvo al individuo.

REACCIONES DIVIDIDAS EN REDES SOCIALES

La situación no tardó en volverse viral en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, donde los comentarios se dividieron entre quienes aplaudieron la rápida intervención de las autoridades y aquellos que reaccionaron con insensibilidad ante el hecho.

Algunos usuarios expresaron mensajes de burla, restando importancia al intento del hombre, mientras otros recordaron la importancia de atender los problemas de salud mental con empatía y comprensión.

"Se burlarán, pero nadie sabe su situación", comentó una usuaria, mientras otro internauta respondió: "Qué miedo, imagínate pasar por eso".

UN RECORDATORIO SOBRE LA SALUD MENTAL

Aunque el suceso fue controlado sin pérdidas humanas, el hecho generó debate sobre la falta de apoyo emocional y psicológico disponible para personas que atraviesan momentos críticos. Especialistas y ciudadanos señalaron la necesidad de promover una cultura de empatía y atención oportuna para prevenir tragedias similares.

El hombre fue puesto bajo resguardo de las autoridades para recibir atención médica y psicológica. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre su identidad o estado de salud.