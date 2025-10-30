La USP visita Cajeme en gira de reclutamiento

Como parte del avance de la ruta de reclutamiento de la Universidad de Seguridad Pública (USP), el rector de la institución, Ellioth Romero Grijalva, informó que se estarán visitando en una cuarta etapa municipios del sur de Sonora, a fin de aumentar el número de policías que ingresan a las diversas corporaciones del estado.

Detalló que la policía estatal ha incrementado su personal y busca replicar ese efecto en las policías municipales, promoviendo que los nuevos reclutas tengan títulos universitarios. Por lo cual se están creando academias municipales para mejorar la formación y el reclutamiento de jóvenes.

"Por instrucción del gobernador y nuestro secretario de Gobierno, se busca llegar a todos los municipios del estado de Sonora, invitando a los jóvenes que tengan esa vocación de servir, para formar parte y fortalecer más que nada a todas las instituciones de seguridad pública del estado", compartió el funcionario.

Así mismo explicó que aunque el módulo itinerante se coloca un día en cada punto, los aspirantes son contactados para dar un efectivo seguimiento al proceso. Además, los interesados que no alcanzaron a acudir pueden ponerse en contacto mediante la página oficial: usp.sonora.gob.mx.

Finalmente, añadió que, en la USP, no solo se ofrece la formación de los potenciales futuros elementos policiacos, sino que además se imparten capacitaciones a elementos en activo, contando además con la modalidad de clases mixtas para favorecer el alcance de la enseñanza.

Dato: La Universidad de la Seguridad Pública tiene como parte de sus valores el impulso de una mayor profesionalización de los agentes policiales.