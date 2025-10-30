  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 30 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

La USP visita Cajeme en gira de reclutamiento

La iniciativa busca fortalecer el reclutamiento de elementos policiales tanto en el municipio como en el estado

Oct. 30, 2025
La USP visita Cajeme en gira de reclutamiento

Como parte del avance de la ruta de reclutamiento de la Universidad de Seguridad Pública (USP), el rector de la institución, Ellioth Romero Grijalva, informó que se estarán visitando en una cuarta etapa municipios del sur de Sonora, a fin de aumentar el número de policías que ingresan a las diversas corporaciones del estado.

Detalló que la policía estatal ha incrementado su personal y busca replicar ese efecto en las policías municipales, promoviendo que los nuevos reclutas tengan títulos universitarios. Por lo cual se están creando academias municipales para mejorar la formación y el reclutamiento de jóvenes.

imagen-cuerpo

"Por instrucción del gobernador y nuestro secretario de Gobierno, se busca llegar a todos los municipios del estado de Sonora, invitando a los jóvenes que tengan esa vocación de servir, para formar parte y fortalecer más que nada a todas las instituciones de seguridad pública del estado", compartió el funcionario.

Así mismo explicó que aunque el módulo itinerante se coloca un día en cada punto, los aspirantes son contactados para dar un efectivo seguimiento al proceso. Además, los interesados que no alcanzaron a acudir pueden ponerse en contacto mediante la página oficial: usp.sonora.gob.mx.

Finalmente, añadió que, en la USP, no solo se ofrece la formación de los potenciales futuros elementos policiacos, sino que además se imparten capacitaciones a elementos en activo, contando además con la modalidad de clases mixtas para favorecer el alcance de la enseñanza.

Dato: La Universidad de la Seguridad Pública tiene como parte de sus valores el impulso de una mayor profesionalización de los agentes policiales.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Alerta Inapam contra intento de fraude
Ciudad Obregón

Alerta Inapam contra intento de fraude

Octubre 30, 2025

No existe ningún programa en el que se entregue dinero o bono a los adultos registrados en el Inapam

Diario del Yaqui impulsa democracia y liberta de expresión opinan alcaldes de Cajeme y Navojoa
Ciudad Obregón

Diario del Yaqui impulsa democracia y liberta de expresión opinan alcaldes de Cajeme y Navojoa

Octubre 30, 2025

Los alcaldes de Cajeme y Navojoa coincidieron en la importancia de este tipo de espacios

Sonora en primeros lugares a nivel nacional en combate a rezago educativo
Ciudad Obregón

Sonora en primeros lugares a nivel nacional en combate a rezago educativo

Octubre 29, 2025

Se han tenido avances importantes en lo que va de este año en el tema del combate al rezago