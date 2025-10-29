  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 29 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Sonora en primeros lugares a nivel nacional en combate a rezago educativo

Se han tenido avances importantes en lo que va de este año en el tema del combate al rezago

Oct. 29, 2025
El rezago educativo se continúa combatiendo a través de diferentes actividades que se realizan a lo largo del año
El rezago educativo se continúa combatiendo a través de diferentes actividades que se realizan a lo largo del año

Sonora se ubicó en tercer lugar a nivel nacional en la evaluación que se hizo durante el tercer trimestre del año en alfabetización, primaria y secundaria, lo que posicionó al estado como uno de los principales en la lucha contra el rezago educativo, informó la Directora del Instituto Sonorense de Educación para Adultos (ISEA), María Engracia Carrazco.

La funcionaria estatal explicó que esta semana recibieron el reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) que colocó al ISEA en tercer lugar entre otros 32 institutos en el trimestre de julio, julio y agosto.

"Nos acaba de enviar el INEA una evaluación que nos colocó en tercer lugar a nivel nacional", detalló.

La evaluación del último trimestre del año llega para inicios del 2026, pero se espera que siga la tendencia positiva en Sonora, ya que apenas está por concluir octubre y ya se alcanzaron las metas, ubicándose en el 130 por ciento de lo programado para el 2025.

"Estamos en el mes de octubre y ya cumplimos las metas de este año, vamos muy bien", detalló.

En primaria y secundaria ya se superaron las metas en Sonora, mientras que en alfabetización, se espera cumplir con las mil 300 personas alfabetizadas para este año y superarlas para diciembre.

"Nosotros seguimos trabajando hasta el 10 de diciembre, que es cuando marca nuestro calendario y si cumplimos con las metras lo vamos a seguir superando", detalló.

La zona donde más se trabajó fue Hermosillo, debido a que el poblado Miguel Alemán es donde se tiene mayor rezago educativo, además de otros municipios como San Miguel de Horcasitas y Yécora.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Disminuye actividad económica en Sonora
Ciudad Obregón

Disminuye actividad económica en Sonora

Octubre 29, 2025

La actividad económica se contrajo durante el tercer trimestre del año

Memoria universitaria: 70 años de historia en el Itson
Ciudad Obregón

Memoria universitaria: 70 años de historia en el Itson

Octubre 29, 2025

Descubre la evolución del Instituto a lo largo de siete décadas de educación y compromiso

Acuden por violencia de pareja a Secretaría de las Mujeres
Ciudad Obregón

Acuden por violencia de pareja a Secretaría de las Mujeres

Octubre 29, 2025

Gran parte de los casos que se reciben se debe a esta situación, informó la titular, Marina Herrera