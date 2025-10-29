Memoria universitaria: 70 años de historia en el Itson

En el marco del 70 aniversario del Instituto Tecnológico de Sonora (itson), se inauguró la exposición colectiva de Fotografía y Acervo Histórico "70 Aniversario Itson" en la Galería de Arte "Héctor Martínez Arteche", como parte de la agenda cultural del mes de octubre.

El evento fue organizado por el Área de Archivos Funcional, la Coordinación de Activos Fijos y la Coordinación de Desarrollo Académico, quienes dieron la bienvenida a la comunidad universitaria y al público en general a esta muestra que rinde homenaje a siete décadas de historia, identidad y transformación institucional.

La ceremonia fue encabezada por el Rector del Itson, Jesús Héctor Hernández López, acompañado de Gabriel Galindo Padilla, Director de Extensión Universitaria; Glenda Zorina Navarrete, responsable del Archivo Institucional; y José Paz Rivas López, Jefe del Departamento de Extensión de la Cultura.

Asimismo, se contó con la presencia de Bartolomé Belleza Cervantes y Hortensia Pérez Cisneros, personas que han contribuido significativamente al desarrollo de la universidad y cuyas fotografías forman parte de la exposición.

SETENTA AÑOS DE HISTORIA QUE INSPIRAN

Desde su fundación en 1955 como la primera preparatoria del municipio de Cajeme, el Itson ha forjado un legado que trasciende las aulas, consolidándose como la universidad con mayor identidad y arraigo en el sur de Sonora.

En sus siete décadas de existencia, la institución ha sido un espacio donde la educación, la ciencia, la cultura y el deporte se entrelazan para transformar vidas y comunidades.

La exposición "70 aniversario Itson" presenta una memoria visual que narra la evolución de sus campus, el esfuerzo de sus estudiantes, la pasión de sus docentes y el compromiso de su personal.

Cada imagen refleja la vida cultural y deportiva, la participación comunitaria y los momentos que han marcado la historia universitaria.

LA MEMORIA COMO FUENTE DE IDENTIDAD

Durante su mensaje inaugural, el Rector Jesús Héctor Hernández López destacó la importancia de la memoria como parte esencial de la identidad institucional:

"La universidad es una construcción social, un gran proyecto educativo que permite que las personas se desarrollen y sean mejores seres humanos, mejores profesionistas que transforman la sociedad. Sin memoria no se puede hablar de identidad".

Más que una muestra fotográfica, esta exposición representa un encuentro con la memoria colectiva del Itson. Cada fotografía abre una ventana al pasado y al presente, mostrando cómo la institución se ha transformado junto con su comunidad.

La exposición colectiva de Fotografía y Acervo Histórico "70 Aniversario Itson" permanecerá abierta al público en la Galería "Héctor Martínez Arteche", invitando a todos a celebrar el legado universitario y mirar con orgullo hacia el futuro.