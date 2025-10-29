Cerrarían vecinos calles por tránsito de tráileres

Vecinos de la colonia Benito Juárez podrían cerrar el cruce de las vialidades Allende y Obregón con el objetivo de impedir a choferes de carga pesada que transiten por la zona, ya que causan más daños a las vialidades; al respecto, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano recordó que se han tomado acciones por parte del gobierno para atender esta situación.

Salomón, uno de los residentes, explicó que hace unos días nuevamente transitaron algunos tráileres por la zona, a pesar de que se ha advertido a los choferes que se tomarán medidas por parte de Tránsito Municipal, por lo que pidió al presidente municipal reforzar la vigilancia.

"Ya el alcalde habló con nosotros, le mencionamos que siguen entrando algunos tráileres, están acabando con lo poco que queda de pavimento, principalmente por esas calles, entran de noche, esperamos que mejore la situación, no descartamos cerrar las calles si es necesario, para impedirles el paso", comentó.

El presidente municipal explicó que se revisará el caso y recordó a la ciudadanía que giró instrucciones para que se detenga a los choferes que sean sorprendidos al circular sin permiso por calles donde no está permitido.

El comandante de Tránsito Municipal, Luis Rey Chávez, informó recientemente que en Cajeme hay calles adecuadas para que los camiones de carga pesada circulen, como lo son la 300, 200, Morelos, entre otras.

En caso de que los choferes requieran usar otras vialidades por algún motivo, deben pedir un permiso en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ubicado en la calle 300 y Paseo Miravalle.

Se pueden aplicar multas a choferes de hasta 10 mil pesos en caso de no acatar las instrucciones.