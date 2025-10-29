  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 29 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Cerrarían vecinos calles por tránsito de tráileres

Se han tomado acciones a respecto, dice alcalde Javier Lamarque

Oct. 29, 2025
Cerrarían vecinos calles por tránsito de tráileres

Vecinos de la colonia Benito Juárez podrían cerrar el cruce de las vialidades Allende y Obregón con el objetivo de impedir a choferes de carga pesada que transiten por la zona, ya que causan más daños a las vialidades; al respecto, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano recordó que se han tomado acciones por parte del gobierno para atender esta situación.

Salomón, uno de los residentes, explicó que hace unos días nuevamente transitaron algunos tráileres por la zona, a pesar de que se ha advertido a los choferes que se tomarán medidas por parte de Tránsito Municipal, por lo que pidió al presidente municipal reforzar la vigilancia.

"Ya el alcalde habló con nosotros, le mencionamos que siguen entrando algunos tráileres, están acabando con lo poco que queda de pavimento, principalmente por esas calles, entran de noche, esperamos que mejore la situación, no descartamos cerrar las calles si es necesario, para impedirles el paso", comentó.

El presidente municipal explicó que se revisará el caso y recordó a la ciudadanía que giró instrucciones para que se detenga a los choferes que sean sorprendidos al circular sin permiso por calles donde no está permitido.

El comandante de Tránsito Municipal, Luis Rey Chávez, informó recientemente que en Cajeme hay calles adecuadas para que los camiones de carga pesada circulen, como lo son la 300, 200, Morelos, entre otras.

En caso de que los choferes requieran usar otras vialidades por algún motivo, deben pedir un permiso en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ubicado en la calle 300 y Paseo Miravalle.

Se pueden aplicar multas a choferes de hasta 10 mil pesos en caso de no acatar las instrucciones.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Hay proyecto para mejorar el desfogue de agua en el paso a desnivel de la calle No Reelección
Ciudad Obregón

Hay proyecto para mejorar el desfogue de agua en el paso a desnivel de la calle No Reelección

Octubre 29, 2025

El secretario de Imagen Urbana adelantó que se realizarán mejoras para que no se estanque el agua pluvial

Sigue la rehabilitación de calles en Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Sigue la rehabilitación de calles en Ciudad Obregón

Octubre 29, 2025

Se pusieron en marcha trabajos para el rescate de vialidades en la colonia Cajeme

Listo operativo de Día de Muertos en Cajeme
Ciudad Obregón

Listo operativo de Día de Muertos en Cajeme

Octubre 29, 2025

Más de 40 agentes de tránsito, con apoyo de policías preventivos y grupos de radio ayuda vigilarán los camposantos y calles que dan acceso a ellos