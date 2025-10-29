Hay proyecto para mejorar el desfogue de agua en el paso a desnivel de la calle No Reelección

El Ayuntamiento de Cajeme cuenta con un proyecto para hacer más rápido el desfogue de agua pluvial en el paso a desnivel de la calle No Reelección, el cual se inunda durante horas cuando hay precipitaciones; Gerardo Sastré Iriarte, titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, adelantó que este será turnado al Congreso de Sonora para su análisis, con el fin de presupuestar la obra.

"En cuanto al paso a desnivel de la calle No Reelección, también lo traemos entre las próximas obras. El dren del Ferrocarril, que ha sido muy afectado últimamente, vamos a cementarlo, ya lo traemos en proyecto, vamos a pasarlo al Congreso de Sonora, para hacerlo de cemento y conectarlo al paso a desnivel, ahorita está desconectado, por la misma obra que se lleva a cabo en la calle Zaragoza", dijo.

A la par con la cementación y conexión de este dren al paso a desnivel, se implementarán más bombas para que el desfogue del agua pluvial sea más rápido de lo que es actualmente.

"Vamos a meter más bombas y vamos a mejorar los escurrimientos, vamos a hacer que el agua salga más rápido. Antes duraba hasta una semana encharcada el agua, hoy con las lluvias ya son menos de cinco horas de desfogue, pasamos de siete días a horas; sin embargo, todavía queremos mejorar los escurrimientos, para que dejen de tener problemas de inundación en temporada de precipitaciones", mencionó.

En el paso a desnivel de la calle 200 también se registran inundaciones durante horas cuando hay lluvias fuertes.