  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 29 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Hay proyecto para mejorar el desfogue de agua en el paso a desnivel de la calle No Reelección

El secretario de Imagen Urbana adelantó que se realizarán mejoras para que no se estanque el agua pluvial

Oct. 29, 2025
Hay proyecto para mejorar el desfogue de agua en el paso a desnivel de la calle No Reelección

El Ayuntamiento de Cajeme cuenta con un proyecto para hacer más rápido el desfogue de agua pluvial en el paso a desnivel de la calle No Reelección, el cual se inunda durante horas cuando hay precipitaciones; Gerardo Sastré Iriarte, titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, adelantó que este será turnado al Congreso de Sonora para su análisis, con el fin de presupuestar la obra.

"En cuanto al paso a desnivel de la calle No Reelección, también lo traemos entre las próximas obras. El dren del Ferrocarril, que ha sido muy afectado últimamente, vamos a cementarlo, ya lo traemos en proyecto, vamos a pasarlo al Congreso de Sonora, para hacerlo de cemento y conectarlo al paso a desnivel, ahorita está desconectado, por la misma obra que se lleva a cabo en la calle Zaragoza", dijo.

A la par con la cementación y conexión de este dren al paso a desnivel, se implementarán más bombas para que el desfogue del agua pluvial sea más rápido de lo que es actualmente.

"Vamos a meter más bombas y vamos a mejorar los escurrimientos, vamos a hacer que el agua salga más rápido. Antes duraba hasta una semana encharcada el agua, hoy con las lluvias ya son menos de cinco horas de desfogue, pasamos de siete días a horas; sin embargo, todavía queremos mejorar los escurrimientos, para que dejen de tener problemas de inundación en temporada de precipitaciones", mencionó.

En el paso a desnivel de la calle 200 también se registran inundaciones durante horas cuando hay lluvias fuertes.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Cerrarían vecinos calles por tránsito de tráilers
Ciudad Obregón

Cerrarían vecinos calles por tránsito de tráilers

Octubre 29, 2025

Se han tomado acciones a respecto, dice alcalde Javier Lamarque

Sigue la rehabilitación de calles en Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Sigue la rehabilitación de calles en Ciudad Obregón

Octubre 29, 2025

Se pusieron en marcha trabajos para el rescate de vialidades en la colonia Cajeme

Listo operativo de Día de Muertos en Cajeme
Ciudad Obregón

Listo operativo de Día de Muertos en Cajeme

Octubre 29, 2025

Más de 40 agentes de tránsito, con apoyo de policías preventivos y grupos de radio ayuda vigilarán los camposantos y calles que dan acceso a ellos