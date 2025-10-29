Listo operativo de Día de Muertos en Cajeme

A partir del sábado 1 de noviembre, se desplegará el tradicional operativo por el Día de Muertos en Cajeme, con el objetivo de brindar seguridad a quienes asisten a los panteones a visitar a sus fieles difuntos, así como brindar atención inmediata en caso de que ocurra un percance.

Luis Rey Chávez Chávez, dijo que desde muy temprano se colocarán en puntos estratégicos, para orientar a la ciudadanía y dirigir el tráfico.

"Ya está todo listo, todo planeado estamos en espera nada más de la de la fecha. Vamos a estar desde muy temprano, pues para que la gente se sienta segura", expresó el jefe del Departamento de Tránsito Municipal.

Además de lo anterior, Chávez Chávez dio a conocer que serán alrededor de 45 agentes de vialidad los que participarán en el operativo, al cual, se sumarán elementos de la Policía Preventiva, así como grupos de radio ayuda y de Protección Civil.

Los agentes estarán distribuidos estratégicamente, en cruces como el de la calle Jalisco y 200 o Sufragio efectivo y 200, además en la calzada Francisco Villanueva y bulevar las Torres, rumbo al Panteón de Nuestra Señora del Carmen o Panteón Nuevo, así como al cementerio privado que se ubica sobre la calzada en cuestión, a un costado del fraccionamiento Real de Sevilla.

Otros de los puntos donde se mantendrá especial vigilancia será en el Panteón de Guadalupe o Panteón Viejo, situado en calle 100 entre bulevar Las Torres y calle 10.

En cementerios de Comisarías, como Cócorit, Esperanza, o el panteón particular ubicado sobre la calle Base; en Providencia, también contarán con vigilancia por parte de los agentes municipales.

"En años pasados no tuvimos mayores incidencias, por lo que pensamos que en esta en esta ocasión pues no va a ser la excepción", expresó el jefe de Tránsito, quien además, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier suceso relevante al 911, o de manera anónima al 089.

Por último, Luis Rey Chávez llamó a la ciudadanía a conducir con precaución durante esos días, además de conservar la calma.

"Si en algún momento se llega a conglomerar bastantes personas o vehículos; que sabemos que así va ser, pues para que lo tomen con calma", mencionó.