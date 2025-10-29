  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 29 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Sigue la rehabilitación de calles en Ciudad Obregón

Se pusieron en marcha trabajos para el rescate de vialidades en la colonia Cajeme

Oct. 29, 2025
Sigue la rehabilitación de calles en Ciudad Obregón

La calle José María Leyva, de la Abelardo L. Rodríguez a la calle Venustiano Carranza, será rehabilitada con concreto asfáltico y cambio de infraestructura sanitaria debido a que se encuentra en deplorables condiciones desde hace años y, posteriormente, se pondrán en marcha la rehabilitación de otras vialidades, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

Ayer se dio banderazo de salida a la obra en mención, evento durante el cual el presidente municipal destacó que sigue el rescate de las calles en mal estado. "Se va a rehabilitar este tramo de la calle José María Leyva, son mil 500 metros cuadrados. Yo me pregunto cómo es posible que habiendo tantas necesidades como estas, en el pasado se gastaron cientos de millones de pesos pavimentando terrenos baldíos con concreto hidráulico, agua y drenaje. Nos faltan muchas otras partes donde trabajar, vamos a seguir trabajando", dijo.

imagen-cuerpo

Posteriormente, se atenderán otros tramos de la calle en mención, así como otras vialidades que están en deplorables condiciones en esta colonia, explicó Javier Lamarque Cano.

Vecinos dieron a conocer que hay necesidad de que también se rehabilite la calle Maximiliano R. López, de la Abelardo L. Rodríguez a la Venustiano Carranza, pues hay fugas de agua que han acabado paulatinamente con el pavimento de esta zona, lo que representa dificultades para la movilidad de los vecinos, por los baches.

En la rehabilitación de estas calles se hará una inversión de más de 2 millones de pesos, informó el presidente municipal de Cajeme.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Cerrarían vecinos calles por tránsito de tráilers
Ciudad Obregón

Cerrarían vecinos calles por tránsito de tráilers

Octubre 29, 2025

Se han tomado acciones a respecto, dice alcalde Javier Lamarque

Hay proyecto para mejorar el desfogue de agua en el paso a desnivel de la calle No Reelección
Ciudad Obregón

Hay proyecto para mejorar el desfogue de agua en el paso a desnivel de la calle No Reelección

Octubre 29, 2025

El secretario de Imagen Urbana adelantó que se realizarán mejoras para que no se estanque el agua pluvial

Listo operativo de Día de Muertos en Cajeme
Ciudad Obregón

Listo operativo de Día de Muertos en Cajeme

Octubre 29, 2025

Más de 40 agentes de tránsito, con apoyo de policías preventivos y grupos de radio ayuda vigilarán los camposantos y calles que dan acceso a ellos