Sigue la rehabilitación de calles en Ciudad Obregón

La calle José María Leyva, de la Abelardo L. Rodríguez a la calle Venustiano Carranza, será rehabilitada con concreto asfáltico y cambio de infraestructura sanitaria debido a que se encuentra en deplorables condiciones desde hace años y, posteriormente, se pondrán en marcha la rehabilitación de otras vialidades, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

Ayer se dio banderazo de salida a la obra en mención, evento durante el cual el presidente municipal destacó que sigue el rescate de las calles en mal estado. "Se va a rehabilitar este tramo de la calle José María Leyva, son mil 500 metros cuadrados. Yo me pregunto cómo es posible que habiendo tantas necesidades como estas, en el pasado se gastaron cientos de millones de pesos pavimentando terrenos baldíos con concreto hidráulico, agua y drenaje. Nos faltan muchas otras partes donde trabajar, vamos a seguir trabajando", dijo.

Posteriormente, se atenderán otros tramos de la calle en mención, así como otras vialidades que están en deplorables condiciones en esta colonia, explicó Javier Lamarque Cano.

Vecinos dieron a conocer que hay necesidad de que también se rehabilite la calle Maximiliano R. López, de la Abelardo L. Rodríguez a la Venustiano Carranza, pues hay fugas de agua que han acabado paulatinamente con el pavimento de esta zona, lo que representa dificultades para la movilidad de los vecinos, por los baches.

En la rehabilitación de estas calles se hará una inversión de más de 2 millones de pesos, informó el presidente municipal de Cajeme.